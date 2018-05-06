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Abdurrahim Albayrak: Akhisar tabi ki tam kadro çıkacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Akhisarspor maçı sonrasında konuştu. Abdurrahim Albayrak, Akhisarspor'un maça tam kadro çıkmasının normal olduğunu söylerken Florya'nın yeni dönemde bambaşka bir hale bürüneceğini belirtti.

Abdurrahim Albayrak: Akhisar tabi ki tam kadro çıkacak

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğa inandıklarını kaydeden Albayrak, "180 dakika kaldı, emin adımlarla ilerliyoruz. Hepimiz şampiyonluk için kenetlendik. İyi oynamasak da 3 puanı almasını bildik. Camiamıza hayırlı olsun. Malatyaspor maçında futbolcu kardeşlerimiz tribünde 55 bin kişiyi görmek istiyor. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." dedi.

Akhisarspor'un kupa finali nedeniyle bu maça odaklanmadığı iddialarına cevap veren yönetici, "Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Bir beraberlik hakkımız da var. Büyük bir kaza olmazsa inşallah şampiyon olacağız. Akhisarspor da küme düşmemek için mücadele ediyor, tabii ki tam kadro çıkacak ve puan için her şeyi yapacak. Biz şampiyon olmak istiyoruz ve daha fazla puana ihtiyacımız vardı. 3 puanı almayı bildik." ifadelerini kullandı.

Seçimden önce şampiyonluğu düşündüklerini söyleyen idareci, "Benim için şampiyonluk, seçimden daha önemlidir ama Florya'daki birlik ve beraberliğin bozulmasını istemiyorum. Fatih hoca ile birlikte güzel bir ekip oluşturmuştuk ve şu anda yine oluşturduk. Yeni dönemde Florya bambaşka bir hal alacak." diye konuştu.

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Galatasaray abdurrahim albayrak

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