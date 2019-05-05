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Abdurrahim Albayrak: Beşiktaş galibiyeti için prim vereceğiz

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.05.2019 22:07 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-0 sona eren Beşiktaş maçının ardından galibiyet için prim vereceklerini açıklayarak, hakem Bülent Yıldırım’ın da iyi bir maç yönettiğini söyledi.

Abdurrahim Albayrak: Beşiktaş galibiyeti için prim vereceğiz

Beşiktaş karşısında sahadan 2-0 galip ayrılarak averaj farkıyla zirveye yükselen Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Albayrak, “Her şeyden önce 51 bin 800 seyirciye tek tek teşekkür ediyorum. Takıma inanılmaz moral ve destek verdiler ve bu destekle beraber de 3 puanı alarak şampiyonluk yolundaki en önemli galibiyetlerden birisini elde ettik. Lider olduk ve çok mutluyum, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Futbolculara, teknik heyete herkese çok teşekkür ediyorum. Ama başta da söyledim taraftara sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"HAKEM GAYET İYİ BİR MAÇ YÖNETTİ"

Maçın hakemi Bülent Yıldırım’la ilgili yorumu sorulan Abdurrahim Albayrak, “Siz de bakarsanız taç pozisyonunun rakipten çıktığını net şekilde görürsünüz. O pozisyonda bir şey yoktu. Hakem gayet iyi bir maç yönetti. Ona bakarsanız söyleyecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Galibiyetimiz taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun” dedi. Son olarak soyunma odasına gittiğini ifade eden Albayrak, “Soyunma odasında muhakkak sizi terletirler, bizi de terlettiler biraz. Ama her şey onların hakkı ve analarının ak sütü gibi helal olsun. Prim verdik ama bu prim miktarı aile içinde konuştuğumuz rakamdır. Bundan sonraki maçlara da aynı şekilde devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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