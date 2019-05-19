Abdurrahim Albayrak: Bugün sahada konuştuk ve şampiyon olduk

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 22. şampiyonluğun kazanıldığı Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu.

Zorlu bir sezon geçirdiğini söyleyen Albayrak, "Futbolcu kardeşlerime, teknik heyete, taraftarlarımıza ve Galatasray yönetim kurulu masasında oturan tüm arkadaşlarıma desteklerinden, birlikte çalışmadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçten geçtik. Hiç uyumadığım geceler oldu, çok ağladığım geceler oldu, tek başıma ağladığım dakikalar oldu. Çok yüklendiler, Albayrak transfer nerede dediler ama biz hep şampiyon olacağız dedik, bize inanın dedik, acele etmeyin dedik, çok futbolcu ile görüştük dedik. Bize bu günleri gösteren Allah'ıma sonsuz şükürler olsun" dedi.

"TECRÜBEYLE KONUŞUYORUZ; BOŞA KONUŞMUYORUZ"

Geri adım atmadıklarını kaydeden ve 6 kez yönetimde olduğu dönemde 6 şampiyonluk aldığını vurgulayan idareci, "Herkes ümidini bizden kesmişti. 8 puan fark olduğunda biz soyunma odasında bir konuşma yaptık ve soyunma odasında alkış, kıyamet koptu dediğim zaman kendi içimizdeki arkadaşlar da bizi eleştirdiler. O gün o takımı, Başakşehir maçına hazırlamasak ve 1-1 berabere kalmasak, aradaki puan farkı daha da açılacaktı. Tecrübeyle konuşuyoruz, boşa konuşmuyoruz. 6 sefer yönetimde oldum, 6 kere şampiyon oldum. Demek ki tecrübelerimiz var, onun için konuşuyoruz. Artık bundan sonra sezonun sonunu bekler arkadaşlar. Ligler Mayıs ayında bitiyor ve Mayıslar Galatasaray'ın" ifadelerini kullandı.