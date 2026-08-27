İtalyan yıldız Fabio Miretti Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş transferde gaza bastı. Bugün, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması terleten 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'yu satın alma opsiyonlu olmak üzere kiraladığını açıklayan Beşiktaş'tan bir resmi transfer açıklaması daha geldi.

MİRETTİ BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlı ekip Juventus'tan kadrosuna katacağı Fabio Miretti'nin bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti’yi taşıyan uçak bugün saat 16.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

POKU VE MİRETTİ'NİN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANLARI

Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan Poku, 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Fabio Miretti ise Juventus'ta 10'u ilk 11 olmak üzere 31 karşılaşmaya çıktı. Miretti bu karşılaşmalarda 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.

GEÇEN SEZON GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYDİ

Miretti geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadıkları her iki maçta da sonradan oyuna girdi ve 27 dakika süre aldı.