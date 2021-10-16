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Abdurrahim Albayrak: Falcao fotoğrafı için özür dilerim

16.10.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’ya imza parası içinde yıllık 5 milyon Euro verdiklerini belirterek, "Bu transfer tutmadı, olmadı. Dünya çapında santrfor alıyorsunuz, tutmadı. Şanssızlık mı diyelim, uymadı" dedi.

Abdurrahim Albayrak: Falcao fotoğrafı için özür dilerim
Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray Spor Kulübü'nün corona virüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda dönemin ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transferi konusunda gelen eleştirilere cevap verdi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Falcao'nun transferinde bütün Türkiye'nin ayağa kalktığını aktaran Albayrak, “Başkan dedi ki, ‘Taraftarın dediğini yapacağım, Falcao'yu istiyorum’. Monaco'ya gittik, görüşmeler yaptık. Şanssız bir resim ortaya çıktı. O resmin ortaya çıkmasından dolayı özür dilerim. Bir hataydı. Falcao'ya bonservis bedeli istediler. Falcao dedi ki, ‘Ben Falcao'yum öyle 5-6 milyon Euro transfer bedeli ile bir yere gitmem’ dedi. ‘Bana imza parası vereceksiniz’ dedi. Babel'i sezon ortasında alırken, 2.5 milyon Euro imza parası verdik. Babel'e de buna yakın ücret ödedik. Birkaç kişi hariç herkes maaşından 1.5 maaş indirim yaptı. Falcao'dan 500 bin Euro kestik mi, kestik. Sezonu kapamış Andone ülkesine dönerken 1.5 maaş indirim yaptı. O günlerde indirim yapan futbolculara teşekkür ediyorum. Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro verdik. İmza parası içinde olma şartı ile verdik. Bu transfer tutmadı, olmadı. Dünya çapında santrfor alıyorsunuz, tutmadı. Şanssızlık mı diyelim, uymadı. Falcao'yu aldık. Bunu da başkan tamamen taraftarın isteklerine, arzularına dayanarak aldı. Falcao'ya verdiğimiz para yıllık 5 milyon Euro. Maç başı ücretleri vardı. Falcao'nun durumu budur” şeklinde konuştu.


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Abdurrahim Albayrak Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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