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Abdurrahim Albayrak, Falcao için Fransa'ya gitti

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 09.08.2019 14:01 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek üzere Fransa'ya gitti.

Galatasaray'da transferin gözdesi Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir oyuncunun kulübü Monaco ile görüşmeleri sürdüren, bugün Ahmet Bulut ile birlikte Nice'e gitti.

Transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedildiği, Albayrak'ın Monaco ile son bir görüşme yapmak üzere Fransa'ya hareket ettiği öğrenildi.

Uzun süren görüşmelerin ardından Galatasaray'ın 5 milyon Euro bonservis isteyen Monaco'yu 3 milyon Euro'ya ikna ettiği ve Albayrak'ın Fransız kulübüyle ödeme koşulları ile ilgili detayları konuşacağı belirtiliyor. Albayrak, yolculuk öncesi ise havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Abdurrahim Albayrak spor toto süper lig Radamel Falcao

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sakat adamı al getir yatsın burda
bu saatten kendini sat falcao yu al gel boş gelirsen bitersin albayrak ihale sana kalır
Ah fetö Ahhh... Torpil ile başa getirdiğin zengin ettiğin şu tiplere bak. Sıfatsızlar
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