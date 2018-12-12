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Abdurrahim Albayrak: Fatih Terim'le problemimizin olması mümkün değil

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ile aralarında bugüne kadar hiçbir problem olmadığını ve bunun da söz konusu olamayacağını belirtti. Albayrak ayrıca başka Fatih Terim’in olmadığını vurgulayarak, “Fatih hocanın kıymetini herkes bilmeli” dedi.

Abdurrahim Albayrak: Fatih Terim'le problemimizin olması mümkün değil

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto müsabakasında güzel futbolun kendilerini mutlu ettiğini ve sezon sonunda hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Albayrak, Altur'daki ofisinde düzenlenen "geleneksel çarşamba yemekleri"nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemeğe, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, genel sekreter İlber Aydemir ile yönetici Mahmur Recevik de katıldı.

Sakatlığı bulunan futbolcuların iyileşmesini ve takıma transferlerle takviye yapılmasını beklediklerini aktaran Albayrak, "Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan futbol taraflı tarafsız herkesi mutlu etti. Binlerce telefon aldım. Sakatlıklarımız geçtiği, ihtiyacımız olan transferleri yaptığımız takdirde Galatasaray'ın ligde neler yapacağını herkes gördü. İnşallah o güzel günlere iki hafta kaldı. Hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile kulüp yönetimi arasında sorun olduğuna yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine, başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ile çekildiği fotoğrafı göstererek, şunları kaydetti:

"Bu tablo bozulmaz. Biz buradan gideriz ama çok sevdiğim, 'Pazara kadar değil mezara kadar.' dediğim Fatih Terim ile bugüne kadar hiçbir problemimiz olmamıştır, olması da mümkün değildir. İkimiz de aynı renklere gönül vermişiz. İkimiz de Galatasaraylıyız. Yönetimin, hocamızın ve futbolcuların gayesi, çok sevdiğimiz Galatasaray'ımızı hedeflediğimiz yere ulaştırmaktır. Allah'ın izniyle sezon sonunda da büyük ihtimalle ulaştıracağız. Fatih hoca bir tanedir. Başka Fatih Terim yoktur. Kıymetini herkesin bilmesi gerek."

Günay: "Galatasaray en önemli şampiyonluk adayıdır"

Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'deki en önemli şampiyonluk adayı olduğunu savundu.

Yönetim ve teknik heyetle uyum içinde çalıştıklarını aktaran Günay, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. 2019'da Galatasaray en önemli şampiyonluk adayıdır. İkinci yarıda oluşacak takımla bunu hep beraber göreceğiz. Teknik heyet ve yönetim olarak konsantrasyonumuz tamdır. En ufak negatif bir durum söz konusu değil. Yönetimimiz, teknik heyetin bizden isteyeceği her şeyi anında yapmaktadır ve yapmaya hazırdır." şeklinde görüş belirtti.

Genel sekreter İlber Aydemir ise yeni yıl dileklerini ileterek, "Galatasaray'ı 2019'da başarılar bekliyor. Tarihimizdeki başarıları ve daha da büyüklerini ümit ediyoruz. Herkese iyi, keyifli, sağlıklı ve başarılı bir yeni yıl diliyoruz. Rakiplerimize, bu camiada emek veren basın mensuplarına, taraftarımıza, teknik heyetlerimize, yöneticilerimize, sporcularımıza güzel ve başarılarla dolu bir yeni yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik de yaklaşan yeni yılla ilgili, "Ülkemizin yeni yılı kutlu olsun. İnşallah başarılarla sağlıklı ve mutlu bir yeni yıla gireceğiz." diye konuştu.

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Galatasaray abdurrahim albayrak fatih terim

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