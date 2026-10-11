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Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'ya kötü haber!

Aston Villa, Brentford karşısında iki kez öne geçme fırsatı yakalasa da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak ligde bir kez daha puan kaybetti. Unai Emery, sakatlanan Matteo Ruggeri'nin son durumunu açıklarken Fenerbahçe maçı öncesi George Hemmings'le ilgili de umut veren mesajlar verdi.

Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'ya kötü haber!
Cevdet Berker İşleyen

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Brentford ile 2-2 berabere kalarak önemli puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Unai Emery, sakatlanan Matteo Ruggeri'nin son durumuyla ilgili bilgi verirken genç futbolcu George Hemmings'in Fenerbahçe maçında oynama ihtimaline de değindi.

SAHASINDA YİNE KAZANAMADI

Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa ya kötü haber! 1

Premier Lig'in 6. haftasında Brentford'u konuk eden Aston Villa, mücadeleye istediği gibi başlayamadı. Konuk ekip, 10. dakikada Yarmoliuk'un golüyle öne geçerken ev sahibi takım bu gole yalnızca iki dakika sonra Nicolas Jackson ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Aston Villa, 77. dakikada John McGinn'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Brentford, 79. dakikada Ajer'in golüyle skoru yeniden eşitledi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

MAÇI TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa ya kötü haber! 2

Aston Villa'da maçın ardından gündeme gelen bir diğer konu ise Matteo Ruggeri'nin sakatlığı oldu. İlk yarının son bölümünde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan 24 yaşındaki sol bekin durumuyla ilgili konuşan Unai Emery, oyuncunun hamstring bölgesinden sakatlandığını açıkladı.

Emery, "Ruggeri'nin hamstring sakatlığı var." ifadelerini kullandı. İspanyol teknik adam, Ruggeri'nin sahalara dönüş sürecine ilişkin daha net bilginin pazar günü yapılacak kontrollerin ardından ortaya çıkacağını belirtti.

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Aston Villa son dakika fenerbahçe premier lig
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