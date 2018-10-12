Abdurrahim Albayrak, Gomis'le ilgili tüm gerçekleri açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, olaylı şekilde takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yönetimi hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

Sezonu gol kralı olarak tamamlamasının ardından Fransız oyuncunun değiştiğini ve ısrarla zam istediğini belirten Albayrak, "Bafetimbi Gomis'e 'Ülkenin halini biliyorsun, bu şartlarda sana zam yapamayız' diye söyledim. Kendisi de bana 'Bu benim problemim değil' dedi.

Bunun üzerine 'Galatasaray'ın halini biliyorsun' dedim, ama yine 'Beni ilgilendirmez' yanıtı verdi" açıklaması yaptı.

"MUTLAKA TELAFİ EDECEĞİZ"

Albayrak, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Gomis'in zam isteğine karşılık bulamayınca sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması talebiyle karşılarına geldiğini söyledi.

Sözleşmesi sonunda Gomis'in 37 yaşında olacağını vurgulayan tecrübeli yönetici, "37 yaşına kadar Gomis'i ne yapacaktık? Galatasaray'ın her kuruşunun hesabını yapmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Gomis'in yerine forvet alamamalarına herkesten fazla üzüldüğünü de belirten Albayrak, "Devre arasında inşallah bunu telafi edeceğiz" diyerek golcü sözü verdi.