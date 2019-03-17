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Abdurrahim Albayrak: İkinci yarı bambaşka Galatasaray vardı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.03.2019 23:06 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 3-2'lik Bursaspor galibiyetinin ardından "Özellikle soyunma odasında Fatih hocanın konuşmasından sonra ikinci devre bambaşka bir Galatasaray vardı. 3 puanı alıp, koparan Galatasaray vardı " dedi.

Abdurrahim Albayrak: İkinci yarı bambaşka Galatasaray vardı

Bursaspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. 2-0 geriye düştüklerini belirten Albayrak şöyle konuştu:

"Zor bir maç oynadık. 2-0 geriye düştük. 2-0'dan maçı çevirmek hakikaten kolay değil. Allah'a şükürler olsun ki şampiyonluğa giderken önemli bir 3 puan aldık. Güçlü bir rakipten aldık. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Ama özellikle soyunma odasında Fatih hocanın konuşmasından sonra ikinci devre bambaşka bir Galatasaray vardı. Kazanmasını bilen, kazanmak isteyen bir Galatasaray vardı. Bütün arkadaşlara, teknik heyete teşekkür ediyorum. İhtiyacımız olan 3 puandı. Rakibimizin puan kaybettiği haftada alınan 3 puan çok önemlidir. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu galibiyetin bütün camiamıza ve taraftarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir konuşma oldu. Maçtan önce hocam konuşmuştu, ben de futbolcularla görüşme yapmıştım. Yine bunu tekrarladık. Şampiyonluk için bu maçın önemli olduğunu hoca ifade etti. İkinci yarı bambaşka bir Galatasaray vardı. 3 puanı alıp, koparan Galatasaray vardı."

DONK: GÜZEL BİR ZAFER ALDIK
Bursaspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın önemli isimlerinden Ryan Donk, müsabakanın ardından Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Maçın çok zor geçtiğini söyleyen Donk, "Çok zordu çünkü ilk yarı iyi oynamadık. Topu tutamadık bu yüzden 2-0 geriye düştük. İlk golü bulduktan sonra harika hissettik ve 'Geri dönebiliriz' dedik. İkinci golü bulduktan sonra üçüncü golü bulmak için savaştık ve sonra Feghouli harika bir gol attı" dedi.

Kontratının uzamasıyla ilgili gelen soruya Donk, "Güzel bir zafer aldık, bir sezon daha kontratımın uzaması da güzel" yanıtını verdi. Medipol Başakşehir ile aralarındaki şampiyonluk yarışına da değinen Ryan Donk, "Bugün takıldılar. Biz onların üzerinde daha fazla baskı kurduk ama tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

NDIAYE: SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ
Bursaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da takımının ilk golünü kaydeden Badou N'Diaye, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen N'Diaye, "Takım ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Çok zorlu bir ilk yarı geçirmiştik. Takım harika bir karakter gösterdi bu yüzden tüm Galatasaray ailesi için çok mutluyum" diye konuştu.

"BİZ KENDİMİZE ODAKLANDIK"
Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren N'Diaye, "Göreceğiz. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bunu yapmak zorundayız. Her maç çok zordur. Maç maç bakacağız, en iyimizi yapacağız. Biz sadece kendimize odaklandık, tek önemli şey bu. Tüm maçları kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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