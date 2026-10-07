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MHK'dan Süper Lig hakem atamaları için açıklama! Atamayı yapacak isim belli oldu

TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinin atama sürecinde Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmelerinin esas alındığını açıkladı. Hakemlerin performansı, maçların özellikleri ve teknik kriterler doğrultusunda yapılacak değerlendirmelerle 7. hafta atamaları şekillenecek.

MHK'dan Süper Lig hakem atamaları için açıklama! Atamayı yapacak isim belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinin atama sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Buna göre Trendyol Süper Lig'deki hakem atamalarında, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda hareket ediliyor.

ATAMALARDA TEKNİK KRİTERLER BELİRLİYOR

MHK dan Süper Lig hakem atamaları için açıklama! Atamayı yapacak isim belli oldu 1

MHK tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig hakemlerinin görevlendirilmesinde hakemlerin son dönemdeki performanslarının yanı sıra karşılaşmaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin dikkate alındığı belirtildi.

Anthony Taylor'ın yardımcılarıyla birlikte bu hafta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının hakem atamalarında süreci yöneteceği ifade edildi.

MHK'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."

GEÇİCİ MHK KUPA ATAMALARINI YAPTI

TFF, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından geçici Merkez Hakem Kurulu oluşturmuştu. Geçici kurul, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem görevlendirmelerini gerçekleştirdi.

YENİ MHK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Federasyonun yeni Merkez Hakem Kurulu'nu oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Bu süreç devam ederken Süper Lig hakemlerinin atama sürecinde teknik değerlendirmeler doğrultusunda mevcut uygulamanın sürdürüleceği belirtildi.

SÜPER LİG'DE 7. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

Galatasaray - Kasımpaşa

Gençlerbirliği - Amedspor

Samsunspor - Trabzonspor

Alanyaspor - Erzurumspor

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Konyaspor - Başakşehir

Gaziantep FK - Arca Çorum FK

Beşiktaş - Kocaelispor

Eyüpspor - Göztepe

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Süper Lig MHK son dakika
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