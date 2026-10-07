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Emre Belözoğlu’dan Arda Güler sözleri: “Biz hata yaptık Arda Güler yapmasın”

Emre Belözoğlu, Arda Güler hakkında, "Son dönemde Real Madrid'de anahtar oyunculardan biri oldu. Arda için işler çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu ile Engin Kehale'nin sohbetinin tamamı Mackolik YouTube'da 'Yüz Yüze' programında yayınlandı.

Emre Belözoğlu’dan Arda Güler sözleri: “Biz hata yaptık Arda Güler yapmasın”
Cevdet Berker İşleyen

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Mackolik YouTube'da yayınlanan 'Yüz Yüze' programında Engin Kehale'nin konuğu oldu.

Arda Güler'i Fenerbahçe altyapısında izlediği dönemi anlatan Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi yaparken Arda'yı altyapıda izledim. Sadece 45 dakika izledim ve onun A takıma çıkması gerektiğini söyledim. Arda çok zeki, hem saha içinde hem saha dışında. Hayatının merkezine futbolu koymuş bir oyuncu. Performans odaklı yaşayan bir sporcu." dedi.

Arda Güler'in gelişimini sürdürmesi gerektiğini belirten Belözoğlu, "Arda'nın gideceği çok yol olduğunu düşünüyorum. Kendi oyununa bir teknik adam gibi bakması gereken yerler var. Bunları ona gösterecek bir teknik adam ve takım arkadaşı zamanla mutlaka olacaktır." ifadelerini kullandı.

“ARDA İÇİN İŞLER ÇOK İYİ GİDİYOR”

Emre Belözoğlu’dan Arda Güler sözleri: “Biz hata yaptık Arda Güler yapmasın” 1

Milli Takım ve Real Madrid'de oyunun Arda Güler merkezli şekillendiğini söyleyen Belözoğlu, "Hem A Milli Takım hem Real Madrid, Arda merkezli; topun olduğu yerde o var. Onun gücünü, belki kendisinin bile farkında olmadığı bir özelliğini ortaya çıkaracak bir şey lazım. Yoksa Arda fazlasıyla tatmin ediyor oyunuyla. Son dönemde Real Madrid'de anahtar oyunculardan biri oldu. Arda için işler çok iyi gidiyor." diye konuştu.

BELÖZOĞLU: “BİZ HATA YAPTIK O YAPMASIN”

Emre Belözoğlu’dan Arda Güler sözleri: “Biz hata yaptık Arda Güler yapmasın” 2

Belözoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'de kalması gerektiğini daha önce de genç oyuncuya söylediğini aktarırken, "Daha da iyi gidebilmesi için önünde küçük dokunuşlar ve zaman var. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. Arda'nın Real Madrid'i bırakıp başka bir takıma gitmemesi gerektiğini ona söylemiştim. Bugün geldiğimiz noktada yapması gereken bununla yetinmeyip hem mental hem fiziksel olarak oyunun üstüne koyması. Ben hatalar yapmış birisi olarak onun doğruları yapmasını tercih etmesini istiyorum. Çünkü biz hata yaptık, bir kardeşimizin de o konuda hata yapmasını istemem. " ifadelerini kullandı.

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Kasımpaşa Emre Belözoğlu Arda Güler son dakika röportaj
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