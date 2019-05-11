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Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak'a yumruklu saldırı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.05.2019 18:55 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor ile Galatasaray maçında protokol tribünü karıştı. Abdurrahim Albayrak'a edilen küfürlere tepki gösteren oğlu Yasin Albayrak'a Rizesporlu bir taraftar tarafından yumruk atıldı.

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak'a yumruklu saldırı

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan müsabaka sırasında Çaykur Didi Stadyumu'nda protokol tribünü karıştı.

Galatasaray'ın attığı 3. gol sonrasında sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yanına kadar giren bir grup Rizesporlu taraftar, 'Otur yerine' diye bağırdı ve Albayrak'a küfürler yağdırdı.

Rizesporlu taraftarlara küfür sonrasında tepki gösteren Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak'a bir taraftar tarafından yumruk atıldı. Bu yumruk sonrasında protokol tribünü karıştı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak buna isyan ederek sarı kırmızılı yöneticilerle birlikte tepki gösterdi ve arbede yaşandı. Ak Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Yasin Albayrak'a daha sonra buz tedavisi uygulandı.

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Galatasaray abdurrahim albayrak Yasin Albayrak

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