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Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübünün pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yapıldı
Cevdet Berker İşleyen

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan törende Serdal Adalı, mazbatasını divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve genel kurul divan başkanı Özkan Burak Özmen'den aldı.

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları takdim edildi. Törenin açılış konuşmasını yapan divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, istikrar vurgusu yaptı.

Olağanüstü seçimlerin geride kalması gerektiğini söyleyen Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Genel kurulumuzun iradesiyle Beşiktaş'ı yönetme sorumluluğunu bir kez daha üstlenen başkan Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor ve görevlerinin camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş büyük bir camiadır. Önümüzde yeni bir dönem var. Seçimlerin ve yönetim değişikliklerinin konuşulduğu olağanüstü seçimli genel kurul dönemleri geride kalmalıdır. Beşiktaş'ın bundan sonra ihtiyacı olan istikrar, huzur, birlik ve başarıdır. Başkanımız Serdal Adalı ve yönetim kurulumuzun önümüzdeki dönemde bu istirarı sağlayacağına ve sportif ve mali anlamda Beşiktaş'ı daha güçlü noktaya taşıyacağına şüphem yoktur. Bu inancı hep birlikte gerçeğe çevirmek zorundayız. Bugünden itibaren hepimizin ortak hedefi Beşiktaş'ın başarısı olmalıdır. Yönetimin de kararlılık ve şeffaflıkla çalışacağına inanıyorum. Artık seçimleri değil başarıları konuşma zamanıdır. Beşiktaş'ın enerjisini iç meselelere değil sahadaki hedeflere yöneltme zamanıdır. Başkana ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

İlk günkü heyecanını koruduğunu vurgulayan başkan Serdal Adalı ise şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği gibi, idari ve mali genel kurulumuzu, sonrasında da seçimli olağanüstü genel kurulumuzu geride bıraktık. Bu iki kurulda da camiamızın, kongre üyelerimizin desteklerini aldık, bir kez daha gururlandık. Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı mazbatasını aldığım gün, tarih 6 Ocak 2025'i gösteriyordu. O gün nasıl heyecanlı, gururlu ve mutluysam bugün karşınıza yine aynı duygularla geldim. Beşiktaş başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi. Genel kurul üyelerimizin, camiamızın desteğiyle bu görevi sürdürmeye, bu onuru yaşamaya devam ediyorum. Geçtiğimiz 1,5 senede koşullar gereği üç seçimli genel kurul yaptık. Camiamız bize bu mazbatayı üç defa layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş’a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Yola çıktığım ilk günden beri bana destek veren aileme, bizimle birlikte çaba gösteren kardeşlerime, yol arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş camiasına canı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için, Beşiktaşımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaşlıların layık oldukları mutlulukları inşallah hep birlikte yaşayacağız. Yeni dönemde beraber yol yürüyeceğim değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma hoş geldiniz diyor, desteklerinden dolayı bir kez daha genel kurul üyelerimize, camiamıza teşekkür ediyorum."

Törenin sonunda başkan Adalı, olağan idari ve mali genel kurul ile olağanüstü seçimli genel kurulu yöneten kongre divanı üyelerine kartal figürlü hediye verdi.

Mazbata töreninin ardından Adalı ve yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre, Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin

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