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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz hamlesi! Devre arasında...

Galatasaray yönetimi, performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz’ın geleceğini güvence altına almak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, sözleşmesi 2028’de sona erecek milli futbolcuyla devre arasında uzun süreli yeni kontrat görüşmesi yapması bekleniyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz hamlesi! Devre arasında...
Cevdet Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray yönetimi, takımın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz’ın geleceğiyle ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, milli futbolcuyla devre arasında yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

UZUN VADELİ PLAN

Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, milli oyuncuyla devre arasında masaya oturarak kontrat şartlarını görüşmesi bekleniyor.

Galatasaray dan Barış Alper Yılmaz hamlesi! Devre arasında... 1

SÖZLEŞMESİ 2028’E KADAR

Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Yönetimin yeni kontratla birlikte milli futbolcuyu daha uzun süre takımda tutmayı hedeflediği aktarıldı.

Galatasaray dan Barış Alper Yılmaz hamlesi! Devre arasında... 2

GALATASARAY’DA 73 GOLLÜK KATKI

Galatasaray formasıyla bugüne kadar 212 karşılaşmaya çıkan Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 37 gol ve 36 asist üretti. Milli futbolcu, toplam 73 gole doğrudan katkı sağlayarak takımın hücum gücünde önemli bir rol üstlendi.

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Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray
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