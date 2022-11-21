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Abdurrahim Albayrak'ın vefat eden torunu Batuhan Bostancı'nın cenazesi defnedildi!

21.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı ve Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İşte detaylar...

Abdurrahim Albayrak'ın vefat eden torunu Batuhan Bostancı'nın cenazesi defnedildi!

İş insanı ve Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazı öncesi Albayrak ailesi, taziyeleri kabul etti. Abdurrahim Albayrak'ın yorgun ve üzgün görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

ÖNDE GELEN İSİMLER KATILDI

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Cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra iş, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte vatandaşlar katıldı.

Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, hayatını kaybetmişti.İş insanı ve Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, hayatını kaybetmişti.

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