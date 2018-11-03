SPOR

Abdurrahim Albayrak isyan etti! 'Artık yeter'

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.11.2018 00:20 | Son Güncelleme

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-2 biten olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından sert sözler sarf etti. Abdurrahim Albayrak, hakemleri eleştirerek federasyona da gözdağı verdi.

Abdurrahim Albayrak isyan etti! 'Artık yeter'

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe maçından sonra maçın hakemi Fırat Aydınus hakkında sert sözler kullandı.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalar;

''TACA ÇIKAN TOPU HAKEM GÖRMEDİ''

Genç kardeşimiz hayatını kaybetti. Çok üzüntülü olduğumuzu söylemek istiyorum. Fenerbahçe camiasının başı sağolsun. Çok iyi giden bir maç, dostça giden bir maç maalesef gitti. Geçen hafta da söylemiştim artık sabrımız taşıyor diye. Rakip takımdan açık bir şekilde taca çıkan topu hakem görmemiş ve maç 2-2 olmuştur.

''BAŞKA BAŞKANLAR GİBİ BAĞIRALIM MI?''

Allah'ın adaleti var, inanıyoruz. Ama artık yeter! Yazık ya yazık. Başka başkanlar gibi çıkıp bağıralım mı? İnsan gibi konuşuyoruz. Yazık günah değil mi ya? Yazık, günah! Galatasaray, hak istiyor. Herkese eşitlik istiyor. Hakemin, yan hakemin gözü önünde top taça çıkıyor ama topu rakibe veriyor.

''BEN DE KALP KRİZİ GEÇİREBİLİRDİM''

Heralde yakında seçim olacak. Federasyonda bir seçim olacak. O zaman bakacağız. Hiç kimseye bize bir şey verin demiyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıp buraya geliyoruz. Futbolcular çalışıyor. Ben de burada kalp krizinden gidebilirdim. Herkes artık elini vicdanına koysun. Buraya kadar geldik artık ya.

''ARTIK YETER!''

Ben hakemler için artık fazla konuşmak istemiyorum ama taraftarımızın sabrı taştı, yönetimin sabrı taştı. Artık yeter ya yeter! Gerçekten yeter. Son derece üzgünüm. Maç sonu Fenerbahçeli futbolcuları teker teker içeri soktum. Onlar bizim misafirimiz çünkü. Onlar da bizim için aynısını yapar. Belhanda'nın suratı kıpkırmızı şu an. Bunların olmaması lazım. Kavga benim hiç tarzıma uygun bir şey değil. Malesef önlenemez bir hale geldi. Allah'a şükürler olsun fazla büyümeden bitti.

''PENALTI POZİSYONU TARTIŞMALIDIR''

Hakemin kararına saygı duymak lazım. Ndiaye'yi VAR'dan görmüş, kırmızı kart çıkarmıştır. Taç pozisyonunda da VAR'dan baksaydı, onu da görürdü. Penaltı pozisyonu da tartışılır. Muslera önce topa vuruyor, sonra rakibe vuruyor. O pozisyon tartışmalı.

''KULÜBE NİYE ÇILDIRDI PEKİ?''

Kulübeleri çıldırtan olaylar nelerdir? Fatih hoca ve Hasan hoca inatla hakemlere görüntüye VAR'dan bakın diyor ama bakmıyorlar. O yüzden sinirlendiler.

SERDAR AZİZ: 3'Ü 4'Ü BULMALIYDIK

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Serdar Aziz ise 2-0 iken 3 - 4'ü bulmaları gerektiğini ancak üzgün olduklarını dile getirdi.

İşte Serdar Aziz'in maç sonundaki sözleri...

''Skoru koruma mı diyelim artık bilmiyorum biraz daha topu rakibe verdik. Ardından iki şanssız gol yedik. Biri penaltı, biri uzak noktaya gidiyor. 2-0'ken farka gideceğimiz maç 2-2 sona erdi. Böyle olmamalıydı. Çok üzgünüz, yapacak bir şey yok.''

PARTNERBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdiBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdi
Ahmet Çakar, Hasan Şaş ve Fatih Terim için ağır sözler!Ahmet Çakar, Hasan Şaş ve Fatih Terim için ağır sözler!
Galatasaray, olaylı derbiden sonra Belhanda ve Garry Rodrigues paylaşımı yaptı!Galatasaray, olaylı derbiden sonra Belhanda ve Garry Rodrigues paylaşımı yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray abdurrahim albayrak serdar aziz

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbide her şey var, kazanan yok!

Fenerbahçe taraftarları Koray Şener'in ölümü sonrası tribünü terk etti!

Fenerbahçe taraftarları Koray Şener'in ölümü sonrası tribünü terk etti!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da

Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Lenn yürü git!! Geçen sene Alanyaspor maçında Muslera ya KIRMIZI ve PENALTI verilmedi?!! O zaman niye sesin çıkmadı?!! Albarrak..
hakemler vardakiler ve bir başkan anlaşmışlar galatasarayın sahasını bu hafta nasıl kapttırabiliriz oyun içinde oyunla parayla
gs kendisiyle berabere kaldı!!! saha da fb adında bir hayalet vardı ama imkansız ve mucize kelimeleri vardır ya bugün saha da o gerçekleşti. hakemleri anlamak ise mümkün değil. eskiden pozisyonu görmedi penaltı vermedi derdik ama artık daha kötüsü oluyor gördükleri halde yanlış kararlar veriyorlar. top fb li oyuncunun ayağından çıkmaış pozisyon bitmiş!!! ligin sonu nasıl gelecek bilinmez ama çok kötü günler bizi bekliyor .zaten bu ülke de iyi bir şey beklemek anormal olur.en üstteki adamlar kim ki alttaki insanlar kaliteli olsun balık baştan kokar. allah herkese sabır versin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdurrahim Albayrak isyan etti! 'Artık yeter'

Abdurrahim Albayrak isyan etti! 'Artık yeter'

Ahmet Çakar, Hasan Şaş ve Fatih Terim için ağır sözler!

Ahmet Çakar, Hasan Şaş ve Fatih Terim için ağır sözler!

Galatasaray, olaylı derbiden sonra Belhanda ve Garry Rodrigues paylaşımı yaptı!

Galatasaray, olaylı derbiden sonra Belhanda ve Garry Rodrigues paylaşımı yaptı!

Fatih Terim öyle bir patladı ki... Olay sözler!

Fatih Terim öyle bir patladı ki... Olay sözler!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!

G.Saray'da sakatlık şoku! Derbiye çıkamadı

G.Saray'da sakatlık şoku! Derbiye çıkamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.