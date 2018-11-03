Abdurrahim Albayrak isyan etti! 'Artık yeter'

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe maçından sonra maçın hakemi Fırat Aydınus hakkında sert sözler kullandı.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalar;

''TACA ÇIKAN TOPU HAKEM GÖRMEDİ''

Genç kardeşimiz hayatını kaybetti. Çok üzüntülü olduğumuzu söylemek istiyorum. Fenerbahçe camiasının başı sağolsun. Çok iyi giden bir maç, dostça giden bir maç maalesef gitti. Geçen hafta da söylemiştim artık sabrımız taşıyor diye. Rakip takımdan açık bir şekilde taca çıkan topu hakem görmemiş ve maç 2-2 olmuştur.

''BAŞKA BAŞKANLAR GİBİ BAĞIRALIM MI?''

Allah'ın adaleti var, inanıyoruz. Ama artık yeter! Yazık ya yazık. Başka başkanlar gibi çıkıp bağıralım mı? İnsan gibi konuşuyoruz. Yazık günah değil mi ya? Yazık, günah! Galatasaray, hak istiyor. Herkese eşitlik istiyor. Hakemin, yan hakemin gözü önünde top taça çıkıyor ama topu rakibe veriyor.

''BEN DE KALP KRİZİ GEÇİREBİLİRDİM''

Heralde yakında seçim olacak. Federasyonda bir seçim olacak. O zaman bakacağız. Hiç kimseye bize bir şey verin demiyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıp buraya geliyoruz. Futbolcular çalışıyor. Ben de burada kalp krizinden gidebilirdim. Herkes artık elini vicdanına koysun. Buraya kadar geldik artık ya.