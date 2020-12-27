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Abdurrahim Albayrak: Liderliğimiz camiamıza hayırlı olsun

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.12.2020 09:02 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Galibiyetimiz ve liderliğimiz camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Abdurrahim Albayrak: Liderliğimiz camiamıza hayırlı olsun

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak, sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özkan Sümer'in Trabzon'unun ve Türkiye'nin gönlündü taht kurduğunu ifade ederek başladı.

Sümer'in mezarını ziyaret ettiklerini belirten Albayrak, "Fatih Terim ve Levent Şahin hocamızla birlikte kabri başında andık. Bütün Türk futbolunun, hemşerilerimizin başı sağolsun. Bu tip değerlerin kıymetini öldükten sonra anlıyoruz. Çok değerli bir futbol adamıydı. Galatasaray’a da Trabzonspor’a çok büyük hizmetleri vardı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de liderliğe yükselmeleriyle ilgili olarak ise Albayrak, "Erzurumspor maçına gitmeden önce 'Lig Erzurum’da başlıyor' dedik. Bugünde Trabzon'da çok güzel bir oyunla beraber 2-0 galip gelmesini bildik. Şükürler olsun. Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini anlından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Teknik heyete teşekkür ediyorum, muhteşem bir oyun şablonu çıkardılar. 3 puan camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"ÖMRÜMÜ GALATASARAY VERDİM"

Fenerbahçe-Karagümrük maçından sonra bir bildiri yayınlandığını ve kendisinin de, 'Futbolda beyaz sayfa açılması gerektiği' yönündeki beyanlarını hatırlatılan Albayrak, "O gün konuştuğum beyaz sayfayı artık geri almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tip polemiklere de girmek istemiyorum. Başka bir konuya geçmek istiyorum. Benimle ilgili maçlardan sonra kaçtı diyorlar. Ömrümü, hayatımı Galatasaray’a verdim. Galatasaray puan kaybettiği, yenildiği zaman benim sabahlara kadar neler çektiğimi bir yüce Allah bilir. Galatasaray taraftarlarından rica ediyorum ben kaçmıyorum. Maçtan sonra çok gergin ve sinirli oluyorum. Konuşma esnasında yapabileceğim bir hata hem camiamıza hem Galatasaray'ımıza zarar verir diye. Hatayspor galibiyetinden sonra da bir konuşma yapmadım. Kupa maçından sonra da bir konuşma yapmadım" dedi.

"YÖNETİM OLARAK ÇOK İYİ ŞEYLER YAPTIĞIMIZA EMİNİM"

Albayrak, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Rica ediyorum görevimizi yapıyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çalışıyoruz, ertesi gün nelerle karşılaştığımızı bilemiyoruz. Çünkü Pandemi süreci var. Trabzon'a geleceğimiz gün Mbaye Diagne'nin eşi COVID-19 oldu. Trabzon'a ondan yoksun geldik. COVID-19 tedavisinden çıkan Babel hala geri dönemedi. COVID-19 olan futbolcularımızın geri dönüşleri baya sıkıntılı oldu. Eleştirirken de herkes elini vicdanına koysun. Gerçekten çok iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Yönetim olarak çok iyi işler yaptığımıza eminim. Taraftarlarımızın camiamızın gönlü ferah, rahat olsun. Dünyada futbol ekonomik olarak çok kötü bir hale geldi. Bu kulüpleri yönetmenin ne kadar zor olduğunu bir Allah bilir, bir de bu işin içinde olanlar bilir. Beni eleştirebilirler, rica ediyorum hakaret olmasın. Annem hasta oldu, annemi bırakıp deplasmana maça geldim. Bir deplasman kaçırmadım, bir maç kaçırmadım. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Sadece ben değil futbolun içinde bulunan bütün aileler bu şekilde. Ben bu galibiyetin liderliğimizin bütün camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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