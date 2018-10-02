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Abdurrahim Albayrak: Milyonda bir görülecek sakatlık Emre Akbaba'yı buldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2018 11:01 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Portekiz'in Porto takımıyla yapacakları maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Abdurrahim Albayrak: Milyonda bir görülecek sakatlık Emre Akbaba'yı buldu!

Sarı-kırmızılı kafilenin Porto'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Porto ile zorlu bir maç oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Ona göre hazırlandık. Eksiklerimiz vardı. İnşallah Türkiye'ye galip dönmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz." dedi.

Porto'yu ciddiye aldıklarını aktaran Albayrak, "Hem teknik ekibimiz hem de futbolcularımız hazır ama baştan büyük konuşmamak lazım. Deplasmanda Porto ile oynuyorsunuz. Rakibiniz ne kadar formsuz olsa da bunun bilincinde ve ciddiyetindeyiz. Alacağımız galibiyete çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'un durumuyla ilgili, "Bizimle beraber olacak ama sahaya sürüp sürmeme kararı hocamız Fatih Terim'in. Ona ben karar veremem, yorum da yapamam." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba için üzüldüğünü aktarak sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emre ile ilgili çok üzüntülüyüm. Pozisyonu gördüğümde içim yandı. Israrla oynamak istedi. Ne kadar büyük bir Galatasaray aşkı var. Hoca oyundan aldığında soyunma odasına gitti. Ben de maçı yarıda bırakıp soyunma odasına indim. Hala üzülüyordu. 'Keşke çıkmasaydım. Şimdi hocam ne diyecek?' diyordu. Kendisi de ciddi bir sakatlık geçirdiğinin farkında değildi. Ayakkabısını ben çıkardım. Bu kadar ciddi olduğunu biz de tahmin etmiyorduk. Milyonda bir görülecek kırık bizi buldu. Her şeyde bir hayır vardır. Allah beterinden korusun. En kısa zamanda inşallah aramızda olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray abdurrahim albayrak Emre Akbaba

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