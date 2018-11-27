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Abdurrahim Albayrak: Rusya'ya kazanmak için gidiyoruz

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5'inci haftasında karşılaşacağı Lokomotiv Moskova maçı için Rusya'ya gitti. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, yolculuk öncesinde ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak: Rusya'ya kazanmak için gidiyoruz

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Lokomotiv Moskova ile yarın yapacağı karşılaşma için Rusya'ya gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan özel bir uçakla Moskova'ya hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lokomotiv Moskova maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Kazanmaya gidiyoruz. Cezalı oldukları için Türkiye'de oynayamayan oyuncularımız orada oynayacak. Yine eksikliklerimiz var ama Türkiye'ye iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum. İnşallah yarın akşam maçın galibi biz oluruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

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