Abdurrahim Albayrak: Suç işlediğimizi zannetmiyorum

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, divan kurulunda dün akşamki Porto maçından sonra söylediği 'Soyunma odasında alkış koptu' açıklamalarına yapılan eleştirilere cevap verdi. Zor bir süreç yaşadıklarını belirten Albayrak, “Dün akşamki maçtan sonra önümüzde çok önemli iki maç var. Sadece bir maça bakmıyoruz. Soyunma odasına Fatih hocamla beraber girdik. Futbolcuları teker teker tebrik ettik. Takım çok iyi mücadele etti, iyi oynadı. Başakşehir maçı öncesi moral vermek için. Bizim şampiyon olmamız yüzde yüz kaçınılmaz. Dün akşam çok iyi oynadık, herkesin memnun olduğu, muhteşem bir top oynadık. Bir de penaltı kaçırdık. Penaltıyı atsaydık 3-3 bitmezdik. Mağlubiyetten sonra futbolcularımıza hoca ile beraber 3 gün sonra oynayacağımız maçı için moral aşılayamazsak önümüzdeki maçları alamayız. Geçmiş dönemki tecrübemden kaynaklanıyor. Bu futbolculara sizler de moral vereceksiniz. Her şeyden sonra ağlamaya kalkarsak bir yere varamayız. Bir yere varacaksak hep beraber varacağız. Bizden kötü olan takımlardan ses çıkmıyor. Galatasaray çok zor günlerden geçmiştir, şampiyon olmuştur ama hep beraber olmuşuzdur. Soyunma odasında hocanın büyük tecrübesiyle, benim yılların tecrübemle beraber futbolculara konuşma yaptıktan sonra futbolcular Fatih hocayı da beni de alkışladılar. Bizim iki tane önemli maçımız. Takımı en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Burada suç işlediğimizi zannetmiyorum” diye konuştu.

YUSUF GÜNAY: ORTADA BAŞARISIZLIK GÖRMÜYORUM Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, aralık ayı divan toplantısında yapılan eleştirilere yönetim adına cevap verdi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun kulübün 2018 yılında idari, mali ve sportif açıdan başarısız olduğu yönünde söylediği sözlere cevap veren Günay, “Öyle mi değil mi paylaşacağım. Mali yapısı geçmişten gelen negatif yansımaları pozitife çevirmek için yönetim kurulu olarak çalışıyoruz. Borçları azalttık. Bütün sporcuların maaşlarını zamanında ödüyoruz. Diğer rakiplerin önüne geçen bir yapıya kavuştuk. Bazı takımların sporcuları alacaklarını alamıyor diye sahaya çıkmıyor. Teşvik etmek yerine ümitsizliğe sevk etmek doğru değildir” diye konuştu. "İMKANIMIZ OLMADIĞI HALDE ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARI DEĞİL Mİ?" 2018 yılının Süper Lig şampiyonunun Galatasaray olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yusuf Günay, “Hangi şartlarda şampiyon oldu? Zor şartlar altında elde ettiğimiz mücadele sonrasında kazandık. En büyük başarı Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmektir. Daha önce yaptığımız anlaşmalardan dolayı 5 milyon Euro zarar edilmesi gerekiyordu, 147 milyon Euro zarar ettik. İmkanımız olmadığı halde yoğun çaba sayesinde Şampiyonlar Ligi’ne katılmak başarı değil mi” şeklinde konuştu.