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Vincenzo Montella'dan Türkiye'ye veda! "Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak"

Türkiye A Millî Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevi sona eren Vincenzo Montella, yayımladığı mesajla Türk futboluna veda etti. İtalyan teknik adam, birlikte tarihi başarılara imza attıklarını belirterek oyunculara, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve taraftarlara teşekkür etti.

Vincenzo Montella'dan Türkiye'ye veda! "Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak"
Burak Kavuncu

Vincenzo Montella, A Milli Takım'daki görev döneminin ardından Türkiye'ye veda mesajı yayımladı. Üç yıl önce başlayan yolculuğunu değerlendiren İtalyan teknik adam, kendisine güvenen isimlere teşekkür ederken Türk halkının kendisine hissettirdiği sıcaklığı da her zaman kalbinde taşıyacağını ifade etti.

"HER GÜZEL HİKAYENİN BİR SONU VARDIR"

Vincenzo Montella dan Türkiye ye veda! "Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak" 1

Veda mesajına duygusal ifadelerle başlayan Montella, bazı yolculukların futbolun ötesinde izler bıraktığını belirtti. A Millİ Takım'ın teknik direktörlüğünü yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, göreve getirildiği ilk dönemde kendisine inanan ve destek veren eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ekibine teşekkür etti.

Montella, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her güzel hikayenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Millî Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Üç yıl önce bu güzel ülkenin millî takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum."

OYUNCULARINA VE TFF'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Vincenzo Montella dan Türkiye ye veda! "Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak" 2

Birlikte çalıştığı futbolculara ve teknik ekibine özel olarak teşekkür eden Montella, görevinden ayrılmasının ardından oyunculardan aldığı mesajların aralarındaki güçlü bağı gösterdiğini dile getirdi. İtalyan teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve federasyona duydukları güven için teşekkürlerini iletti.

Taraftarların desteğini de unutmadığını belirten Montella, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu."

Montella, teknik ekibine ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu’na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

"TÜRK HALKININ BANA HİSSETTİRDİĞİ SICAKLIĞI KALBİMDE TAŞIYACAĞIM"

Vincenzo Montella dan Türkiye ye veda! "Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak" 3

Türkiye'deki görev sürecinde unutulmaz anılar biriktirdiklerini ve tarihî başarılara imza attıklarını ifade eden Montella, yaşanan zorlukların birlikte aşıldığını vurguladı. İtalyan teknik adam, millî takımda geçirdiği dönemin Türk futbol tarihinde özel bir hikâyenin parçası olduğunu belirtti.

Montella, bu süreci şu sözlerle anlattı:

"Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihî başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikâye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım."

"FUTBOL YALNIZCA SONUÇLARDAN VE KUPALARDAN İBARET DEĞİLDİR"

Vincenzo Montella dan Türkiye ye veda! "Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak" 4

Veda mesajında futbolun yalnızca saha içindeki sonuçlarla değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Montella, bir teknik adamın görev yaptığı ülkeden nasıl hatırlandığının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İtalyan çalıştırıcı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum."

Montella, Türkiye'ye son mesajında ise "Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Vincenzo Montella
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