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Sergen Yalçın Fenerbahçe'de birini göklere çıkardı, diğerini yerden yere vurdu!

Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetini değerlendiren Sergen Yalçın, skorun göründüğü kadar rahat bir maçın sonucu olmadığını söyledi. Yalçın, N'Golo Kanté'yi performansıyla överken Mason Greenwood'un fiziksel durumunu eleştirdi ve sarı-lacivertlilerin karşılaşmanın büyük bölümünde iki oyuncudan yeterli katkıyı alamadığını savundu.

Sergen Yalçın Fenerbahçe'de birini göklere çıkardı, diğerini yerden yere vurdu!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı karşılaşmayı yorumlayan Sergen Yalçın, maçın uzun süre dengede geçtiğini ve son bölümde gelen golle sarı-lacivertlilerin rahatladığını ifade etti. Deneyimli yorumcu, N'Golo Kanté'nin bitmeyen enerjisine dikkat çekerken Mason Greenwood'un performansını ve İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini de gündeme taşıdı.

"85. DAKİKAYA KADAR MAÇ ORTADAYDI"

Sergen Yalçın Fenerbahçe de birini göklere çıkardı, diğerini yerden yere vurdu! 1

Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetini Kafa Sports kanalında değerlendiren Sergen Yalçın, skorun karşılaşmanın gerçek seyrini tam olarak yansıtmadığını belirtti. Candaş Tolga'nın farklı galibiyete ilişkin yorumuna yanıt veren Yalçın, maçın 85. dakikaya kadar ortada geçtiğini söyledi.

Yalçın, İrfan'ın attığı golün Fenerbahçe adına gecenin en önemli anlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu golün ardından takımın rahatladığını ve galibiyetten emin hale geldiğini dile getirdi.

SERGEN YALÇIN'DAN KANTE'YE ÖVGÜ

Sergen Yalçın Fenerbahçe de birini göklere çıkardı, diğerini yerden yere vurdu! 2

Karşılaşmanın oyuncusunu seçen Sergen Yalçın, tercihini N'Golo Kante'den yana kullandı. Fransız futbolcunun yaşına rağmen ortaya koyduğu fiziksel performansa dikkat çeken Yalçın, deneyimli orta sahanın maçın ilerleyen dakikalarında bile rakip oyuncuları takip ettiğini ve top kazanmak için mücadele ettiğini söyledi.

"Maçın oyuncusu net olarak Kante. Niye diyeceksin? O yaşına rağmen abi, 80'de 85'te beki kovalayıp top falan kapıyor yani.

Ya Kante bu yaşta bu kadar fiziksel olarak hazır, o Greenwood nasıl böyle olur bu yaşta? Bu kadar hazır olmaz. İşler acısı. O da ayrı bir konu. Onu da konuşmak lazım bence. Greenwood 40 milyon bonservis verilmiş bir oyuncu.

Ya o kadar dakika nasıl İsmail hoca dayandı? Ona bir anlam veremedim." dedi.

Kante'nin fiziksel hazırlığını öven Yalçın, aynı değerlendirmede Mason Greenwood'un durumunu da gündeme getirdi.

"FENERBAHÇE İKİ OYUNCU EKSİK OYNADI"

Sergen Yalçın Fenerbahçe de birini göklere çıkardı, diğerini yerden yere vurdu! 3

Mason Greenwood'un fiziksel durumunu eleştiren Sergen Yalçın, oyuncunun sahada kaldığı süreye de anlam veremediğini belirtti. Greenwood için ödenen bonservis bedeline dikkat çeken yorumcu, futbolcunun mevcut performansının beklentilerin altında kaldığını savundu.

Yalçın, Fenerbahçe'nin Asensio ve Greenwood'dan yeterli katkıyı alamadığı için karşılaşmanın büyük bölümünde adeta dokuz kişi mücadele ettiğini öne sürdü.

"Fiziksel olarak şunu da söyleyeyim orta sahada. Ya Fenerbahçe 2 oyuncu eksik oynadı Asensio ve Greenwood ile. 9 kişi oynadı maçın büyük bölümünü. Buna rağmen kazandı.

İsmail Hoca Asensio'yu hazır değil diye oynatmıyordu. Ben İsmail Hoca'ya inandım." açıklamasında bulundu.

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Sergen Yalçın Marco Asensio Çaykur Rizespor fenerbahçe N'Golo Kante Mason Greenwood
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