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Abdurrahim Albayrak'tan Emre Taşdemir açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2019 19:44 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Taşdemir'i küçük düşürmemek için ücretini borsaya bildirmediklerini söyledi.

Abdurrahim Albayrak'tan Emre Taşdemir açıklaması

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurulu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Genel kurulda konuşan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, konuşmacıların yaptığı eleştirileri yanıtladı. Albayrak, "Göreve geldiğimizde bir rakibimiz üst üste şampiyon olmuştu ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiydi. Vergi borçları ve temlikler vardı. Transfer dönemiydi ve Galatasaray yasaklı bir durumdaydı. Biz 3 saat içinde 32 milyon TL'yi yatırmak zorundaydık. Bunu yatırmadığımız takdirde transfer yapamıyorduk. Geçen sene olduğu gibi Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Buna inancım sonsuz" diye konuştu.

"BİRBİRİMİZE SARILMAMIZ LAZIM"
Albayrak, zorlu dönemlerden geçtiklerine dikkat çekerek, "Sezonun ilk devresinde sakatlıklar yaşadık. Her şeye rağmen rakibimizle aramızda 6 puan fark var. Ayrıca onlarla sahamızda maçımız var. Ancak her şeyden önce birbirimize kuvvetlice sarılmamız lazım. Biz şampiyon olmayalım diye çok dua edenler var" dedi.

"EMRE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEMEK İÇİN BORSAYA BİLDİRMEDİK"
Emre Taşdemir'in alacağı ücreti borsaya bildirmemeleriyle ilgili ise Albayrak, "Emre Taşdemir arkadaşımızı, 3,5 milyon Euro alan öbür futbolcuların karşısında küçük düşürmemek için, onu korumak için borsaya bildirmedik. O arkadaşımız milli takıma seçildi. Yeni dönemde çok az para ödeyerek alacağımız, bonservis bedeli vermeden alacağımız isimlerin listesini hocamızla beraber yaptık. Her an sözleşme imzalayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCAYLA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İMZALAYACAĞIZ"
Teknik direktör Fatih Terim'le yapılacak sözleşme hakkında ise Albayrak, "Fatih hoca ile mali kongrede yanlış anlaşmalara sebep vermemek için mukavele imzalamadı. Aramızda en ufak bir şey yok, olamaz da. Önümüzdeki hafta o mukaveleyi imzalayacağız. Genel kuruldan önce yanlış yorumlanır diye başkanımla beraber bu kararı aldık" şeklinde konuştu.

Abdurrahim Albayrak ayrıca geçtiğimiz sene şampiyon olarak Türk futbolunun tarihini değiştirdiklerini dile getirdi, "Geçen sene de rakibimiz şampiyon olsaydı gelirlerden mahrum kalacaktık" dedi.

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