Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray'a transfer müjdesi!

Galatasaray kafilesi UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Galsgow Rangers maçı için İskoçya'ya giderken, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yolculuk öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

"TUR ATLAYAN TAKIM G.SARAY OLACAK"

İskoçya'ya hareket öncesi TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, "Morallerimiz iyi. Hazırlıklarımız son derece güzel gecti. Bizim için final maçı. Oynayacağımız maçın önemini biliyoruz. Bizim için önemli ve çok değerli bir maç. Galip gelerek Türkiye'ye döneceğimize eminim. Allah'ın izniyle turu atlayan takım Galatasaray olacak. Türkiye'ye öyle döneceğiz" dedi.

"ARDA TURAN GRİP OLDU"

Kafilede yer almayan Arda Turan'ın rahatsızlığının devam ettiğini söyleyen Albayrak, "Arda, grip oldu. Hoca da haklı olarak İstanbul'da kalmasını istedi. Onun yerine oynayacak çok değerli arkadaşlarımız var. İnşallah Arda'yı aratmayacaklar" ifadelerini kullandı.

"HER SANİYE TRANSFERLE İLGİLENİYORUZ"

Transferle ilgili ise taraftarlara müjdeli haberi veren Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Her saniye transferle ilgileniyoruz. Ancak her şeyden önce satmamız lazım. Çok az bir limitimiz var. Bu limiti aşmamamız lazım. Aşarsak tescil ettiremezsiniz. Birkaç gün içerisinde güzel şeyler olacağını umut ediyorum. Her şeyin bir kere hayırlısı olmasını, hayırlıysa bu tarafa değilse diğer tarafa olsun. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum" dedi.