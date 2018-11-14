Galatasaray'dan Gomis'e şok suçlama ve bomba itiraf: Beşiktaşlı ismi istedik

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu'nda kendisine yönelik eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu. Abdurrahim Albayrak'ın gündeminde Fenerbahçe derbisindeki olaylar, Bafetimbi Gomis'in gidişi, Anthony Modeste ve Vagner Love transferi iddiası vardı.

Fenerbahçe derbisinde sahaya girmesiyle ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak "Sahaya o anda girmek zorundaydım. Gözlemci, bana teşekkür etti. Sadece orada değil, koridorda da büyük efor sarfettim. Fenerbahçe misafirimizde, en iyi şekilde onları korumak zorundaydık" dedi.

"GOMIS 5 MİLYON EURO İSTEDİ"

Bafetimbi Gomis'in ayrılmasıyla ilgili ilk kez konuşan Abdurrahim Albayrak "Galatasaray menfaatlerini düşünmek zorundayız. Gomis, bizden 3 milyon 300 bin euro alıyordu. Biz gelmeden bir hafta evvel Kayseri deplasmanına gitmemişti. Parasını alamadığı için Kayseri'ye gitmemişti. Sonra İstanbul'da gol attıktan sonra 'Paradan değil' diye hareket yaparak formasını göstermişti. Bana, kimse Gomis'i anlatmasın. Yanına başka futbolcuları da alarak kulübün veremeyeceği şekilde zam istedi. Gomis'e Tarık Çamdal'ı örnek gösterdim. '1 milyon 600 bin Ero maaş alırken yarısını verelim, git' dedik gitmiyor, dedim. 'Benim sorunum değil' dedi. Ben de ona 'Sen kötü oynasaydın maaşında indirim yapacak mıydın?' diye sordum; 'Hayır' diye yanıt verdi. Gomis sözleşme uzatmak istedi ya da 5 milyon Euro maaş istedi. Gomis gittiği kulüpten 10 milyon euro alıyor, biz bu paraları veremezdik" açıklamasını yaptı.