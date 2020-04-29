Abdurrahim Albayrak'tan 'Hasan Şaş ve Ümit Davala' açıklaması

Teknik direktör Fatih Terim'in iki yardımcısıyla yollarını ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili Albayrak'tan açıklama geldi. DHA'ya konuşan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.
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