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Abdurrahim Albayrak'tan 'kalan maçların tamamı İstanbul'da oynansın' önerisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.05.2020 22:06 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrası Nihat Özdemir ve Mehmet Sepil kameraların karşısına geçmiş, Süper Lig'deki 18 ekibin onayıyla maçların 12 Haziran'da başlama kararı alındığını açıklamıştı. Kritik toplantıda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı öneri de ortaya çıktı.

Abdurrahim Albayrak'tan 'kalan maçların tamamı İstanbul'da oynansın' önerisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirmişti. Süper Lig’de bu sezon kalan maçların akıbetinin masaya yatırıldığı toplantıdan 18 kulübün tamamının onayıyla 12 Haziran’da başlama kararı çıkmıştı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK’IN ÖNERİSİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın Riva’daki tesislere gelerek dahil olduğu toplantıda Albayrak’ın verdiği öneri de ortaya çıktı.

A Spor’un haberine göre Abdurrahim Albayrak, Süper Lig’de kalan 8 maçın tamamının İstanbul’da oynanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Toplantıya katılan Süper Lig ekiplerinin başkanları ise bu öneriye sıcak bakmadı.

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