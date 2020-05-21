Abdurrahim Albayrak'tan 'kalan maçların tamamı İstanbul'da oynansın' önerisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirmişti. Süper Lig’de bu sezon kalan maçların akıbetinin masaya yatırıldığı toplantıdan 18 kulübün tamamının onayıyla 12 Haziran’da başlama kararı çıkmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın Riva’daki tesislere gelerek dahil olduğu toplantıda Albayrak’ın verdiği öneri de ortaya çıktı.
A Spor’un haberine göre Abdurrahim Albayrak, Süper Lig’de kalan 8 maçın tamamının İstanbul’da oynanmasını talep ettiklerini dile getirdi.
Toplantıya katılan Süper Lig ekiplerinin başkanları ise bu öneriye sıcak bakmadı.
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