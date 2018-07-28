Abdurrahim Albayrak'tan transfer, Ahmet Çalık ve Jason Denayer sözleri

"Inter'den Milan'a, Barcelona'dan Real Madrid'e futbolcular gidebiliyor. Neden Türkiye'de büyük bir takım sistemine uymayan oyuncuyu rakibine vermesin. Neden Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu Galatasaray'a veya Beşiktaş'a gitmesin. Aramızda bu tip şeylerin olması hem taraftarlar açısından tansiyonu düşürür hem de ülkenin parası boşa gitmemiş olur. Alıyorsunuz bir futbolcu sisteminize uymayabiliyor. Bu tip futbolcuların rakip takımlara gidip gelmeleri hem maliyetleri düşürür hem de dostluklar bir yerden başlar. Fatih Terim muhteşem bir çıkış yaptı. Taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı."

"BİZ FENERBAHÇE'DEN, FENERBAHÇE DE BİZDEN TRANSFER YAPABİLİR"

Albayrak, bir gazetecinin "Galatasaray'ın bu yönde istediği bir oyuncu var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, "Sadece biz birini istiyoruz diye Fatih hocanın böyle bir çıkış yaptığını düşünmeyin. Böyle yapılması gerekiyor. Eskiden alındı. Biz Raşit Çetiner'i Fenerbahçe'den aldık. Fenerbahçe'ye başka futbolcular verdik. Bunlar yine gündemimizde olması lazım. Şimdiki kulüp başkanlarımız birbirlerine çok daha yakınlar ve iyi arkadaşlar. Birbirleri ile konuşarak anlaşarak böyle şeyler olabilir" diye konuştu.

"BU ŞARTLARDA NASIL TRANSFER YAPIP ÖDEME YAPACAKSIN"

"Kulüpler çok fazla transfer yapmadı. Galatasaray'da da fazla transfer yok. Galatasaray transferde ne yapacak?" şeklindeki soruyu, Albayrak şöyle yanıtladı: "Bu açıklamayı ilk kez Rize'de yapıyorum. Biz sezon başından bu yana sattığımız kombinelerde topladığımız para 85 milyon lira. Sadece geçen sezon bir futbolcuya 65 milyon lira ödedik. Bu kulüpler nasıl döner. Bütün tribünleri satıyorsun, kombineleri satıyorsun. Yalvarıyorsun. Ben ilk önce Galatasaraylılara yalvarırım, bankalara yalvaracağıma. Allah razı olsun loca alan, kombine alanlardan. Bu şartlarda nasıl transfer yapıp ödeme yapacaksın. Herkesin ayağını yorganına göre uzatma vakti geldi ve geçiyor. Onun için çok iyi düşünüyor ve inceliyoruz. Gece fener ile sahaya çıkıp denenen futbolcu almıyoruz. Bu konuda kimlere ne söylemek istediğim çok açık meydandadır. Onlar kendilerini anlarlar. Biz futbolcuların saatlerce, günlerce maçlarını izleyip, takip ettiriyoruz. Galatasaray ve diğer kulüpler, bu saatten sonra bir lirası boşa gidecek harcama yapamaz."