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Abdurrahim Albayrak: Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.06.2019 23:22 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin sır verdi. Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" dedi.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED)'in İstanbul'da düzenlediği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Yılın Süpervizör Ödülü'nü aldı.

Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Albayrak, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerine dair de bir sır verdi. Ödülünü almaya transfer masasından kalkarak geldiğini söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işte bu denli Halkın insanı ve bu denli Kuruluş Abdurrahim dizisindeki kadar Ak Sakallı sırrı saklayan;)....Domatesland der abooowwww bir an Kebapland çıkarrrrr
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