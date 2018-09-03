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Abdurrahim Albayrak: Transfer yapsaydık seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilirdik

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

Galatasaray yöneticisi Albayrak, hedef oldukları konuya açıklık getirdi. "Yapmadığımız transferin hesabını verebiliriz ama camia ikinci Avrupa cezasını kaldıramaz. Taraftarların istediği transferleri yapsaydık seneye belki Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecektik!"

Abdurrahim Albayrak: Transfer yapsaydık seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilirdik

Galatasaray'da 4-0'lık Trabzonspor bozgunu sonrası en çok konuşulan Gomis'in yerinin doldurulmaması oldu.

Forvet transferini gerçekleştiremediği için çok üzgün olan G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın morali dönüş yolunda çok bozuktu.

Maç sonu konuşmak istemeyen Albayrak, dönüş yolunda yakın çevresine içini döktü. "Gittiğim her yerde 'Golcü alacak mısınız?' diye soruyorlardı" diyen sarı-kırmızılı yönetici transfer sürecini şu sözlerle anlattığı öğrenildi:

EN ÇOK BİZ İSTEDİK

"Herkes transfer istiyor, inanın yönetim olarak biz de herkesten çok forvet istedik ama kulübün geleceğini de düşünmeliyiz. Gerçekleşmeyen transferlerin hesabını verebiliriz ama bu camia ikinci bir Avrupa cezasını kaldıramaz. Mali gerçekler ve UEFA ile anlaşmamız ortada. Eğer taraftarın istediği transferleri yapsaydık mali disiplin sınırını aşacak ve seneye şampiyon bile olsak belki Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecektik! İşte bunun hesabını kimseye veremezdik."

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray abdurrahim albayrak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gideceğini nerden biliyosun??yoksa yine fetö mü destekliyor????
Sn. ALBAYRAK ŞAHSINIZI ÇOK SEVSEN TARAFTAR KİTLESİ BULUNDUĞUNU HERKEZ BİLİYOR BÜTÜN ENERJİNİZİ 1 TRANSFERDE BİTİRDİNİZ VE GOLCÜ SATTINIZ AMA ERENDEN GOLCÜ OLMAZ ÇOK ÇIT KIRILDIM UFAK BİR SAKATLIKTA TAKIMIN GOLCÜSÜ KİM OLACAK ÜMİT KARANMI NECATİ ATEŞMİ.
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