SPOR

Abdurrahim Albayrak'tan UEFA açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili, "Endişe edecek bir şey yok. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bize 'hata yapmayın sakın' diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hata yapsaydık Galatasaray faturasını şu anda ağır öderdi" dedi.

Abdurrahim Albayrak'tan UEFA açıklaması!

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili konuşan Albayrak, "Endişe edecek bir şey yok. Başka yabancı takımlarla da vardır. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmaların önümüzdeki yıl için de önemli olduğunu ifade ettik. Bize 'hata yapmayın sakın' diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hata yapsaydık Galatasaray faturasını şu anda ağır öderdi" dedi.

"ZOR AMA TEMİZ OLDU"
Karşılaşmayı da değerlendiren Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde güzel oyuna rağmen mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Antalya'ya çok yorgun geldiklerini ifade eden Albayrak, "Çok gol pozisyonu bulmamıza rağmen bir türlü golü göremedik. Bugün galibiyet olacağına kalbimle inanıyordum. Sıcak hava, sürpriz golcülerimiz, son anda hocanın Donk'u oyuna almasıyla beraber deplasmandaki sıkıntımızı aştık. Milli takım arasına huzurlu giriyoruz. Zor oldu ama temiz oldu. Kafamız dinç. 2-3 gün dinlenmek istiyoruz" dedi.

"TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ GOL GETİRDİ"
Galatasaray'ın Antalyaspor'a karşı üstünlük sağladığı maçın tek golünü atan yıldız oyuncu Donk da maçı yorumladı. İki stoper ile mücadele etmenin zor olduğunu ifade eden Donk, "Hocamızın bir taktik değişikliği oldu. Ben ve Maicon forvete geçtik. Öyle olduğu zaman biraz daha hava toplarına fazla sahip olmaya başladık. Ben de fırsatı yakaladım, gelen bir ortayı gole çevirdim. En önemlisi 3 puan almaktı. Bunu başardık" dedi.

PARTNERNASA dünyayı korkuttu! GeliyorNASA dünyayı korkuttu! Geliyor
Ryan Donk'tan Fatih Terim'e mesaj: Belki ileride de forvet oynarımRyan Donk'tan Fatih Terim'e mesaj: Belki ileride de forvet oynarım
Galatasaray'ı şok eden karar! Gerçek ortaya çıktı...Galatasaray'ı şok eden karar! Gerçek ortaya çıktı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdurrahim albayrak Galatasaray fatih terim uefa

En Çok Okunan Haberler

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

VAR skandalı! Hakemler odada yok

VAR skandalı! Hakemler odada yok

Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray

Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray

Beşiktaş istemedi, Barcelona'ya gidiyor

Beşiktaş istemedi, Barcelona'ya gidiyor

Borussia Dortmund 4 - 3 Augsburg

Borussia Dortmund 4 - 3 Augsburg

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim: Donk, donk diye vurdu, Allah razı olsun

Fatih Terim: Donk, donk diye vurdu, Allah razı olsun

Abdurrahim Albayrak'tan UEFA açıklaması!

Abdurrahim Albayrak'tan UEFA açıklaması!

Ryan Donk'tan Fatih Terim'e mesaj: Belki ileride de forvet oynarım

Ryan Donk'tan Fatih Terim'e mesaj: Belki ileride de forvet oynarım

Galatasaray'ı şok eden karar! Gerçek ortaya çıktı...

Galatasaray'ı şok eden karar! Gerçek ortaya çıktı...

Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi

Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi

Rıdvan Dilmen: Bayram değil, seyran değil UEFA niye böyle bir şey yaptı?

Rıdvan Dilmen: Bayram değil, seyran değil UEFA niye böyle bir şey yaptı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.