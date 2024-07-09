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Abdurrahman Üresin resmen Serik FK'da!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 13:45
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TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik FK bir transferde daha mutlu sona ulaştı!

Abdurrahman Üresin resmen Serik FK'da!

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve sezonu 40 puanla 14. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFERDE MUTLU SON

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Transferde kolları erkenden sıvayan ve köklü bir değişikliğe giden Antalya ekibi bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Serik FK genç oyuncu Abdurrahman Üresin'i kadrosuna katarken yaptığı açıklamada "Kulübümüz, son olarak Kepezspor forması giyen Abdurrahman Üresin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza Serik FK forması altında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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