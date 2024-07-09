Abdurrahman Üresin resmen Serik FK'da!

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve sezonu 40 puanla 14. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFERDE MUTLU SON

Transferde kolları erkenden sıvayan ve köklü bir değişikliğe giden Antalya ekibi bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Serik FK genç oyuncu Abdurrahman Üresin'i kadrosuna katarken yaptığı açıklamada "Kulübümüz, son olarak Kepezspor forması giyen Abdurrahman Üresin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza Serik FK forması altında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.





