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Abou Diaby'den Yusuf Yazıcı'ya destek

FRANSA HABERLERİ  | 23.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, Fransız eski milli futbolcu Abou Diaby ile Paris'te bir araya geldi.

Abou Diaby'den Yusuf Yazıcı'ya destek

Uzun yıllar Premeir Lig'de Arsenal forması giyen Diaby, Yazıcı'yı çok beğendiğini söylerken, "Fransa'ya yeni geldin, önce ülkeye ve bu kültüre alışmalısın. Futbolculuğunu ve oyun tarzını çok beğeniyorum, burada göstereceğin performansla daha çok Türk oyuncu Fransa'ya gelecektir" dedi.

'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDE FORMA GİYEBİLECEK POTANSİYELİN VAR'

Abou Diaby ile bir araya gelen Yazıcı, genç futbolcuların kariyerlerindeki dikkat edilmesi gereken hususlar ve Fransa'da futbol noktasında görüş alışverişinde bulundu. Diaby, genç yıldız Yusuf Yazıcı'ya, "Büyük bir potansiyelin var. Burada Türk futbolunu temsil ediyorsun. Göstereceğin performansla birçok Türk futbolcunun Fransa ve Avrupa'da oynamasının önünü açabilirsin. Ülkeye yeni geldin ve öncelikle buraya ve kültüre alışmalısın. Oyun stilini çok beğeniyorum ve özel bir oyuncusun. Birkaç yıl içinde Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyebilecek bir potansiyelin var" dedi.

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılan ve Fransa'nın yolunu tutan Yazıcı, Türk takımlarının alt yapısından çıkarak en çok bonservis bedeli ile transfer olan oyuncu olarak yurt dışına transfer oldu. Lille'in Fransa Lig'inde 10'uncu hafta mücadelesinde Toulouse'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olmasına rağmen oyuna 77'nci dakikada giren Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı. Özellikle milli aradan sonra idmanlardaki yükselen performansıyla da dikkat çeken genç yıldız form tutmaya başladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı Abou Diaby Paris arsenal

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