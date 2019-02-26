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Abou Diaby futbolu bıraktı

FUTBOL HABERLERİ  | 26.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Fransız futbolcu Abou Diaby, profesyonel kariyerine son verdiğini açıkladı.

Abou Diaby futbolu bıraktı

Fransa basınına yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 32 yaşındaki Diaby, "Bırakma zamanı geldi. Son birkaç yıl, fiziksel açıdan iyi olmadığımdan sahalara dönmek benim için çok zordu. Vücudum artık izin vermediği için futbolu bırakma kararı aldım" ifadesini kullandı.

Auxerre altyapısından yetişen ve 2006'da Arsenal'a imza atan orta saha oyuncusu Diaby, son olarak görev yaptığı Olympique Marsilya'dan 2017'de ayrılmıştı. Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle potansiyeline bir türlü ulaşamayan Diaby, Fransa Milli Takımı'nda 16 kez sahaya çıktı.

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Abou Diaby arsenal marsilya auxerre

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