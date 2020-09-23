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Aboubakar, 3 yıl sonra yeniden Beşiktaş'a geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Santrafor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak üzere. Kariyerinde 283 maça çıkan Aboubakar 109 gol, 37 asist yaparak toplamda 146 gole direkt etki etmiş oldu. Beşiktaş forması altında 38 maçta 19 gol 4 asistle oynamıştı.

Aboubakar, 3 yıl sonra yeniden Beşiktaş'a geliyor

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ile şartlarda anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

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Yapılacak kontrollerde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması halinde Aboubakar ile ücretinin önemli bir kısmı performansa dayalı olacak şekilde sözleşme imzalanacak. Beşiktaş'ın bu transfer için Porto'ya bonservis bedeli ödemeyeceği de alınan bilgiler arasında.

(DHA)


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