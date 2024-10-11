Aboubakar attı Kamerun kazandı!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun ile Kenya karşı karşıya geldi.
Kamerun, mücadeleyi 4-1 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Aboubakar, 39. dakikada Hongla, 43. dakikada Mbeumo ve 55. dakikada Bassogog attı.
Kenya'nın tek golünü 41. dakikada Olunga attı.
Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar maçta 1 golle oynarken 78 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Kamerun, liderliğini sürdürdü.
Kenya ise 4 puanla 3. sıraya geriledi.