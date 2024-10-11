SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Aboubakar attı Kamerun kazandı!

Aboubakar attı Kamerun kazandı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.10.2024 21:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamerun, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya'yı 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Hatayspor'da oynayan Aboubakar maçı 1 golle tamamladı.

Aboubakar attı Kamerun kazandı!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun ile Kenya karşı karşıya geldi.

Kamerun, mücadeleyi 4-1 kazandı.

ABOUBAKAR PENALTIDAN

87031ddfd59647bd80d66785dd546293

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Aboubakar, 39. dakikada Hongla, 43. dakikada Mbeumo ve 55. dakikada Bassogog attı.

Kenya'nın tek golünü 41. dakikada Olunga attı.

Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar maçta 1 golle oynarken 78 dakika sahada kaldı.

KAMERUN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

fb55052613a24b1cbb95816d64222f0d

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Kamerun, liderliğini sürdürdü.

Kenya ise 4 puanla 3. sıraya geriledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Vincent Aboubakar
En Çok Okunan Haberler
Eurofighter alımına yeşil ışık! Almanya Türkiye için onay verdi

Eurofighter alımına yeşil ışık! Almanya Türkiye için onay verdi

Kötü haberler peş peşe geldi! İki öğrenci derste kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kötü haberler peş peşe geldi! İki öğrenci derste kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Taraftarları kızdıracak Osimhen sözler

Taraftarları kızdıracak Osimhen sözler

İngiltere'den Bright Osayi-Samuel açıklaması

İngiltere'den Bright Osayi-Samuel açıklaması

Avrupa'nın en yaşlı ligleri açıklandı!

Avrupa'nın en yaşlı ligleri açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.