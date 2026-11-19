İspanyol devi Real Madrid, 21 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler'in sözleşmesinin 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatıldığını resmen duyurdu. Resmi açıklamanın ve Arda'nın sosyal medya paylaşımının ardından takım arkadaşlarından gelen tebrik mesajları arasında Kylian Mbappe'nin yorumu gündeme oturdu.

MBAPPE'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Real Madrid hücum hattında Arda Güler'in yarattığı pozisyonlardan ve asistlerden en çok faydalanan isimlerin başında gelen Kylian Mbappe, genç yıldızın sözleşme yenileme paylaşımının altına "Teşekkürler, bu gece daha iyi uyuyacağım" ifadelerini yazdı. Fransız süperstarın bu esprili ve samimi mesajı, takım içindeki uyumu ve Arda'nın takımda kalmasından duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi.

MADRİD'DE DÖRDÜNCÜ SEZON VE YÜKSELEN GRAFİK

Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid'e katılan Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla dördüncü sezonunda 126 resmi maça çıkarken 22 gol ve 32 asist üretti. Genç yıldız bu süreçte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 5 kupa sevinci yaşarken, geçtiğimiz eylül ayında Şampiyonlar Ligi'nde "Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.