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Aboubakar Beşiktaş'a geri döndü! İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta detaylı sağlık kontrollerine sokulan Vincent Aboubakar ile resmi sözleşme imzalandı. Siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde transferi resmen duyurması bekleniyor.

Aboubakar Beşiktaş'a geri döndü! İşte detaylar...

Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile resmi sözleşmeyi imzaladı.Detaylı sağlık kontrollerine sokulan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı kulübe imzayı attı.Siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde transferi resmen duyurması beklenmiyor.

2016-2017 sezonunda Portekiz ekibi Porto'dan 2.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Vincent Aboubakar, sergilediği performans ile kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Şimdi ise Kamerunlu golcünün yeniden Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirecek.

28 yaşındaki yıldız, son 2 sezondur sakatlıklarla boğuşuyor. 2018-2019 sezonunun başında çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 198 gün formasından uzak kalan Aboubakar, çeşitli nedenlerle pek çok maçta forma giyemedi. Son 2 yılda yalnız 19 maça çıkan tecrübeli golcü, Beşiktaş'a geri dönerek yeniden formunu bulmayı hedefliyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sözleşme süresi: 1+1 yıllık.
Maaş: 1.5 m Euro yıllık maaş.

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