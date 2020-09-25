Aboubakar Beşiktaş'a geri döndü! İşte detaylar...

Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile resmi sözleşmeyi imzaladı.Detaylı sağlık kontrollerine sokulan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı kulübe imzayı attı.Siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde transferi resmen duyurması beklenmiyor.
2016-2017 sezonunda Portekiz ekibi Porto'dan 2.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Vincent Aboubakar, sergilediği performans ile kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Şimdi ise Kamerunlu golcünün yeniden Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirecek.
28 yaşındaki yıldız, son 2 sezondur sakatlıklarla boğuşuyor. 2018-2019 sezonunun başında çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 198 gün formasından uzak kalan Aboubakar, çeşitli nedenlerle pek çok maçta forma giyemedi. Son 2 yılda yalnız 19 maça çıkan tecrübeli golcü, Beşiktaş'a geri dönerek yeniden formunu bulmayı hedefliyor.
Sözleşme süresi: 1+1 yıllık.
Maaş: 1.5 m Euro yıllık maaş.
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