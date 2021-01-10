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Aboubakar'dan duygusal açıklama: Şampiyon olup anneme adayacağım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.01.2021 21:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, derbi maçı öncesi Hatayspor'da alınan beraberliği değerlendirdi.

Aboubakar'dan duygusal açıklama: Şampiyon olup anneme adayacağım

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Annesini toğrağa veren Kamerunlu oyuncu, "Garip duygular içerisindeyim, golden sonraki duygularım özeldi, ama hayat böyle, kabul etmek lazım. Bundan sonra annnesiz yaşayacağım. En iyi yapabileceğim şey bu sene şampiyon olup bu şampiyonluğu da anneme adamak olur." ifadelerini kullandı.

Kendisine verilen desteğe teşekkür eden Aboubakar, "Başkanımız hocamıza teknik ekibe taraftara arkadaşlarıma tüm mesaj yollayanlara çok teşekkür ediyorum, Beşiktaş benim ikinci ailem. Bunu hissediyorum, Beşiktaş benim için çok özel." dedi.

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