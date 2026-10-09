Gaziantep FK futbolcuları ve taraftarlar imza gününde buluştu

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları Alexandru Maxim, Deian Sorescu ve Kerim Çalhanoğlu, taraftarlarla imza gününde buluştu. Sanko Park AVM’de bulunan GFK Store’da gerçekleştirilen imza gününe 7’den 70’e yüzlerce taraftar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, yanlarında getirdikleri forma, top, poster gibi pek çok ürünü futbolculara imzalattı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla futbolculara ve takıma destek verdi. İmza günü sırasında açıklama yapan takım kaptanı Alexandru Maxim ile Deian Sorescu ve Kerim Çalhanoğlu, Süper Lig’in 7. haftasında oynayacakları Çorum FK maçını kazanmak ve sezon sonunda da ligi iyi bir noktada bitirmek istediklerini söylediler.

ALEXANDRU MAXİM: "ÇORUM MAÇI BİZİM İÇİN ÜST SIRALARA ÇIKMA MAÇI OLABİLİR"

İmza gününde açıklamalarda bulunan Gaziantep FK takım kaptanı Alexandru Maxim, "Taraftarlarımızı görmek ve onlarla bir araya gelmekten çok mutluyuz. Bugün yoğun bir şekilde yanımızdalar. Umarım maçlarda da bu şekilde yanımızda, tribünde olurlar. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Bu imza etkinliği de bizim için güzel bir aktivite. Çorum maçı da bizim için önemli bir maç. Her maç 3 puan değerindedir. Çorum maçı da üst sıralara çıkma maçı olabilir. Umarım maçı kazanırız" dedi.

KERİM ÇALHANOĞLU: "GAZİANTEP ŞEHRİ VE TARAFTARLARI GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

Taraftarlarla bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen takımın yeni transferlerinden Kerim Çalhanoğlu, "Gaziantep şehri ve taraftarları gerçekten çok güzel. Bugün bu etkinlikte bizi yalnız bırakmadılar. Bu takımda olduğum ve bu taraftarlara oynadığım için çok mutluyum. Umarım böyle devam eder. Çorum maçına çok iyi çalışıyoruz, iyi bir maç çıkarmak ve kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da bu maçta destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEİAN SORESCU: "TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Takımın Rumen kanat oyuncusu Deian Sorescu ise, "Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımızı gerçekten çok seviyoruz. Onlar da bizleri seviyoruz ve destekliyor. Ben de bugün taraftarlar için buradayım. Onları gördüğüm ve bir araya geldiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır