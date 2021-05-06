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Aboubakar ezeli rakiple görüşüyor iddiası

06.05.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu kafa karıştırıyor. Golcü yıldızın sakatlığı nedeniyle forma giymemesi 'sözleşme uzatma şartları' nedeniyle sahalara dönmediğine yorumlanıyor. Oyuncunun Fenerbahçe ile flört ettiği de bir süredir gündemde. Sabrı taşan Yönetim'den Vincent Aboubakar'a bir mesaj gönderildi: Süre al ve bu dedikodular artık son bulsun.

Aboubakar ezeli rakiple görüşüyor iddiası

Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Vincent Aboubakar hakkındaki 'Sözleşmesindeki özel madde sebebiyle oynamıyor" iddiaları gündemi meşgul ediyor. Beşiktaş'ta 29 maçta 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Kamerunlu golcüden dedikoduların son bulması için yönetimden mesaj gitti.

FENERBAHÇE'DEN 3 MİLYON EURO

Yönetim'den, "Süre al ve çık bu dedikoduları bitir" çağrısı gitti. 30 maça çıkması halinde kontratı 1.5 milyon eurodan otomatik uzayacak Aboubakar'ın, Fenerbahçe'den 3 milyon euroluk teklif aldığı iddia ediliyor.

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CEZA ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Oyuncu, kronik sakatlığından ötürü maç kaçırması halinde de oynamadığı her maç için 40 bin euro ceza ödemeyi kabul etmişti. Mevcut sözleşmeye göre Türkiye Kupası finali dahil, kalan son 4 maçta 1 kez daha oynarsa mukavele otomatik uzayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gel fenere koçum seni paraya boğalım
sakatlik degil bu baska bisey var soylenenler dogru galiba

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