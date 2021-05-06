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Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou idmanda yer almadı

06.05.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou idmanda yer almadı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

ABOUBAKAR VE N'KOUDOU ANTRENMANDA YER ALMADI

Galatasaray hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Vincent Aboubakar ile Atakaş Hatayspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Koudou, antrenmana çıkmadı.

Aboubakar'ın derbide forma giymesi beklenmiyor. N'Koudou'nun durumu ise yarın yapılacak antrenman öncesinde belli olacak. Ancak Fransız kanat oyuncusunun da görev alma ihtimali oldukça düşük.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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