SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Aboubakar'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması: Neden olmasın ki?

Aboubakar'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması: Neden olmasın ki?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Vincent Aboubakar'ın menajeri Nir Zahavi, oyuncusunun kronik bir sakatlığı olmadığını açıkladı ve Beşiktaş ihtimali üzerine konuştu.

Aboubakar'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması: Neden olmasın ki?

Beşiktaş ile adı anılan Vincent Aboubakar ile ilgili olarak menajeri Nir Zahavi'den açıklama geldi.

A Bola'ya konuşan Nir Zahavi, "Türk basınında sürekli olarak kronik sakat olduğuna dair haberler görüyoruz. Bu bizim oyuncumuzun adına ve kariyerine zarar veriyor. Bu konu ve bu haberleri yapanlar hakkında hukuki yollara başvuracağız. Türk taraftarlara şunu garanti ediyorum, Aboubakar sakat değil!" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SEZON TÜM ANTRENMANLARA ÇIKTI"

Aboubakar'ın geçen sezon bir sakatlığı olmadığını söyleyen Nir Zahavi, "Geçen sezon tüm antrenmanlara katıldı. Porto ile başarılı bir sezon geçirdi. Marega, Tiquinho ve Ze Luis gibi çok değerli forvetlerle rekabet etti. Kendi zamanını sabırla bekledi ve büyük bir profesyonellikle çalıştı." dedi.

"BEŞİKTAŞ NEDEN OLMASIN Kİ?"

Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili gelen soruya Nir Zahavi, "Birçok takımın Aboubakar'a ilgisi var ve Beşiktaş da bu takımlardan bir tanesi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin durumundan haberim yok ama eğer kulüpler aralarında anlaşırlarsa neden Beşiktaş olmasın ki?" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2016/17 sezonunda Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet, Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 12 gol atıp 4 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildiBeşiktaş'ta yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Survivor Aycan'dan flaş itiraf: Gözlerim yaşarıyor!
Survivor Aycan'dan flaş itiraf: Gözlerim yaşarıyor!
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Alper Potuk Süper Lig ekibine transfer oluyor
Alper Potuk Süper Lig ekibine transfer oluyor
Vedat Muriqi'den, Vedat Milor'e çiğ et cevabı
Vedat Muriqi'den, Vedat Milor'e çiğ et cevabı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Beşiktaş transferi bitirdi
Beşiktaş transferi bitirdi
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aboubakar'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması: Neden olmasın ki?
Aboubakar'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması!
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması!
Beşiktaş, Barcelona'dan Moussa Wague'ye kancayı taktı!
Beşiktaş'a Barcelonalı sağ bek!
Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini feshetti
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Enzo Roco ikilemi
Beşiktaş'ta Roco ikilemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.