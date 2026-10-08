TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanıyor: Kritik zirvenin saati belli oldu

Türk futbolunda devam eden "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamındaki gelişmeler idari tarafta krizin boyutunu artırıyor. Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle başlayan adli süreç, TFF bünyesinde de olağanüstü adımların atılmasına yol açtı. Geçtiğimiz günlerde Riva'da ön görüşme gerçekleştiren TFF Yönetim Kurulu, cuma günü için kritik agenda maddeleriyle olağanüstü toplanma kararı almıştı.

TOPLANTI SAATİ 14:00 OLARAK BELİRLENDİ

UEFA programı kapsamında Berlin'de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla Riva'daki TFF Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olağanüstü yönetim kurulu toplantısının başlangıç saati ise 14:00 olarak netleşti. Başkanın ayağının tozuyla katılacağı bu oturumda, federasyonun izleyeceği yol haritası doğrudan şekillenecek.

MASADAKİ ANA GÜNDEM: SEÇİM Mİ, DEVAM MI?

Kritik zirve öncesinde TFF Yönetim Kurulu üyeleri arasında görüş ayrılıkları öne çıkıyor. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bir çoğunluğunun Türk futbolundaki mevcut belirsizliği sona erdirmek adına seçimli genel kongre kararı alınmasını savunduğu belirtiliyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etme ve süreci mevcut yönetimle yürütme fikrinde olduğu öğrenildi. Yarınki toplantıda iki farklı görüşün detaylıca tartışılarak karara bağlanması bekleniyor.