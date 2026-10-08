Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı: Anthony Taylor yönetimindeki ilk atamalar belli oldu

Türk futbolunda yaşanan idari süreçlerin ve yabancı eğitmen atama modelinin ardından merakla beklenen Süper Lig 7. hafta hakem kadroları netleşti. MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor ve beraberindeki İngiliz ekibin karar verici irade olarak belirlediği maç programı kapsamında düdük çalacak isimler federasyon tarafından kamuoyuna ilan edildi.

KRİTİK MAÇLARIN HAKEMLERİ DUYURULDU

Açıklanan listeye göre haftanın dikkat çeken karşılaşmalarında görev yapacak hakemler şu şekilde sıralandı: Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecekken, Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasında Oğuzhan Çakır görev yapacak. Öte yandan Rizespor ile Fenerbahçe maçını Ozan Ergün'ün yöneteceği, Beşiktaş ile Kocaelispor karşılaşmasında ise düdüğün Abdullah Buğra Taşkınsoy'da olacağı bildirildi.