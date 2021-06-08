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Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

08.06.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile görüşmelerini sürdüren Vincent Aboubakar, Siyah Beyazlı yönetimin taleplerini kabul etmedi. Kamerunlu golcü ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Beşiktaş yeni hedeflere yönelirken Kamerunlu golcüye dev bir teklif geldi. İşte detaylar...

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ve Aboubakar arasında transfer görüşmeleri devam ediyor. Kamerunlu golcüyle henüz anlaşma sağlanamazken Aboubakar'ın yüksek maaş talep etmesi görüşmelerin önünü tıkayan en büyük engel. Beşiktaş ile görüşmelerine devam eden Aboubakar'a dev bir teklif geldi.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

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2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta attığı gollerle sezona damga vuran isimlerden Vincent Aboubakar, Beşiktaş yönetimi ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Kamerunlu golcünün yüksek maaş talebi yeni sözleşme görüşmelerini tıkadı.

BEŞİKTAŞ YENİ FORVET ARAYIŞINDA

Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yapılan görüşmelerden sonuç alamazken yeni hedeflere yöneldi. Bir yandan Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren yönetim diğer yandan yeni forvet oyuncularına yöneldi.

ABOUBAKAR'A DEV TEKLİF

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Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Vincent Aboubakar için transfer iddiaları bitmiyor. Aboubakar dev bir teklif alırken Kamerunlu golcünün bu tekliften oldukça etkilendiği ifade edildi.

3 YILLIK 13 MİLYON EURO

Al-Nassr ve Al-Ittihad ,Vincent Aboubakar’ı transfer etmek için yarış halinde. Al-Ittihad 3 yıllığına 13 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Aboubakar'ın bu teklife olumlu cevap verdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

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Türkiye'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Vincent Aboubakar'ın son kararını sözleşmesinin sona ermesinin ardından vereceği öğrenildi. Aboubakar'ın Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Kamerunlu golcü 1 Temmuz itibariyle serbest kalacak ve istediği kulüple görüşmelerini gerçekleştirebilecek.

29 MAÇTA 16 GOL ATTI

Beşiktaş formasıyla geride bıraktığımız sezon 29 karşılaşmaya çıkan Vincent Aboubakar 16 gol atıp 5 asist yaptı. Aboubakar ligin son haftalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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