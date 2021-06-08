Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ve Aboubakar arasında transfer görüşmeleri devam ediyor. Kamerunlu golcüyle henüz anlaşma sağlanamazken Aboubakar'ın yüksek maaş talep etmesi görüşmelerin önünü tıkayan en büyük engel. Beşiktaş ile görüşmelerine devam eden Aboubakar'a dev bir teklif geldi.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta attığı gollerle sezona damga vuran isimlerden Vincent Aboubakar, Beşiktaş yönetimi ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Kamerunlu golcünün yüksek maaş talebi yeni sözleşme görüşmelerini tıkadı.

BEŞİKTAŞ YENİ FORVET ARAYIŞINDA

Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yapılan görüşmelerden sonuç alamazken yeni hedeflere yöneldi. Bir yandan Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren yönetim diğer yandan yeni forvet oyuncularına yöneldi.

ABOUBAKAR'A DEV TEKLİF

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Vincent Aboubakar için transfer iddiaları bitmiyor. Aboubakar dev bir teklif alırken Kamerunlu golcünün bu tekliften oldukça etkilendiği ifade edildi.

3 YILLIK 13 MİLYON EURO

Al-Nassr ve Al-Ittihad ,Vincent Aboubakar’ı transfer etmek için yarış halinde. Al-Ittihad 3 yıllığına 13 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Aboubakar'ın bu teklife olumlu cevap verdiği ifade edildi.