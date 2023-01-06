Aboubakar'ın yeni takımı herkesi hayrete düşürdü! Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray...

Beşiktaş'ta oynadığı 2 sezonda da siyah-beyazlılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Aboubakar, Al Nassr'dan ayrılıyor... Daha rekabetçi bir ligde oynama isteği nedeniyle takımdan ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor.

GALATASARAY ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe'nin Aboubakar ile bir süredir ilgilenmesinin ardından Galatasaray'ın da araya girdiği iddia edildi. Aboubakar'ın durumunu yakından takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı yetkililere kötü haber İngiltere'den geldi.

MANCHESTER UNITED KİRALAYACAK

İngiliz basınında yer alan habere göre, Aboubakar ile Manchester United flört halinde... 30 yaşındaki golcüyü yarım sezon kiralamak isteyen İngiliz devi anlaşma aşamasına geldi. Aboubakar'ın da Manchester United'a gelmeye çok sıcak baktığı gelen haberler arasında...



