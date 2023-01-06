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Aboubakar'ın yeni takımı herkesi hayrete düşürdü! Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray...

06.01.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ardından takımdan ayrılması kesinleşen Aboubakar'ın yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Yabancı sınırı nedeniyle Ronaldo'nun lisansını çıkartamayan Al Nassr, Aboubakar'ın transfer olmasını bekliyor. Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği eski Beşiktaşlı yıldız oyuncunun yeni adresinin Manchester United olacağı iddia edildi.

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi hayrete düşürdü! Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray...

Beşiktaş'ta oynadığı 2 sezonda da siyah-beyazlılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Aboubakar, Al Nassr'dan ayrılıyor... Daha rekabetçi bir ligde oynama isteği nedeniyle takımdan ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor.

GALATASARAY ARAYA GİRDİ

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Fenerbahçe'nin Aboubakar ile bir süredir ilgilenmesinin ardından Galatasaray'ın da araya girdiği iddia edildi. Aboubakar'ın durumunu yakından takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı yetkililere kötü haber İngiltere'den geldi.

MANCHESTER UNITED KİRALAYACAK

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İngiliz basınında yer alan habere göre, Aboubakar ile Manchester United flört halinde... 30 yaşındaki golcüyü yarım sezon kiralamak isteyen İngiliz devi anlaşma aşamasına geldi. Aboubakar'ın da Manchester United'a gelmeye çok sıcak baktığı gelen haberler arasında...


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