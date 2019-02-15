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Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma, Beşiktaş'a karşı yok

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 15.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, devre arasında kadrosuna kattığı Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma'nın sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma, Beşiktaş'a karşı yok

Evkur Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma şoku yaşanıyor. İki yıldız Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesi sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Hafta içi yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu ayağı şişen ve sonraki gün dinlendirilen Kamara, maç öncesi yapılan son kontrollerin ardından teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldı. Konyaspor maçında sakatlanan Bifouma ise hafta boyunca idmanlarda yer alamamıştı.

MAÇIN VAR HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU OLDU
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda E.Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.

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Aboubakar Kamara Yeni Malatyaspor

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