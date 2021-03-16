SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı

Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı

16.03.2021 23:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Başakşehir maçının ilk yarısının sonunda yaşadığı sakatlık sonrasında tedbir amaçlı oyundan alındı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Başakşehir karşısında ilk yarıyı Aboubakar ve Vida’nın golleriyle 2-0 önde kapatırken, ilk yarının son anlarında sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar korkuttu. Orta sahana yaşanan hava topu mücadelesi sırasında yerde kalan golcü oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında karşılaşmaya devam etti.

Aboubakar’ın tedavisinin ardından ilk yarı tamamlanırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu riske etmemek için oyundan aldı. Herhangi bir sakatlığı olmamasına karşın bu futbolcuyu hafta sonunda oynanacak olan derbi öncesinde riske etmek istemeyen Sergen Yalçın, bu oyuncunun yerine ikinci yarıda oyuna Cyle Larin’i dahil etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Adem Ljajic'e Sırbistan'dan kötü haberAdem Ljajic'e Sırbistan'dan kötü haber
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Vincent Aboubakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

'Programın reytingi için İbrahim Tatlıses'i harcayamazsınız'

'Programın reytingi için İbrahim Tatlıses'i harcayamazsınız'

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Ümit Karan, şampiyonluk favorisini açıkladı

Ümit Karan, şampiyonluk favorisini açıkladı

Süper Lig devinden Talisca'ya transfer teklifi

Süper Lig devinden Talisca'ya transfer teklifi

Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ben bu takımda kimi dinleyeceğim

Ben bu takımda kimi dinleyeceğim

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Diğer Haberler

Cyle Larin: Taraftarları mutlu etmeye çalışıyorum

Cyle Larin: Taraftarları mutlu etmeye çalışıyorum

Josef de Souza, gözünü Fenerbahçe maçına dikti

Josef de Souza, gözünü Fenerbahçe maçına dikti

Beşiktaş 10 yıl sonra finalde

Beşiktaş 10 yıl sonra finalde

Beşiktaş-Başakşehir maçının topu özel araçla geldi

Beşiktaş-Başakşehir maçının topu özel araçla geldi

Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı

Derbi öncesi Aboubakar şoku

ÖZET | Beşiktaş 3-2 Medipol Başakşehir (Maç sonucu)

Beşiktaş kupada finale yükseldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.